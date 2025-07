2025年6月26日、デル・テクノロジーズは「デル アンバサダー 夏の新製品 AI PC体験会」を開催しました。2025年6月26日にリッツカールトンにてデル アンバサダー 夏の新製品 AI PC体験会が行われましたデルは公認アンバサダー制度を実施しています。デル製品の魅力を発信する一般ユーザーを対象としており、抽選になりますが最新のデル製品を無料で体験できるほか、今回のようなイベントやストアの限定クーポンの提供など盛りだくさん。今年3月で登録者数は41,000名を超えている、業界最大級のプログラムとなっています。

今回は100名の応募でしたが、初めてアンバダサーイベントに参加する方30名を加えた130名ほどが参加。開場前から行列になっていました会場は同日メディア向けの新製品発表会も行われたザ・リッツ・カールトン東京です。CES 2025の発表からスタートしたDell製品のリブランディング製品発表は、旧XPSに相当するDell Plemiumの発表をもって、ほぼ一段落しました(今年企業向け製品が数機種が予定されています)。展示はDellブランドが2列、Dell Proが1列、Alienwareが1列と旧製品が1列。一通り製品は発表されましたが、まだ旧製品も併売されていますし、Dell Premiumには旧XPS 13がありません。そこで旧製品の列はほとんどがXPS 13でSnapdragon版もありました。それとは別に周辺機器関係の机と、今回のAI PC体験会用にAI PCが置いてある列、4Kディスプレイの列がありました。量販店でも1社の製品だけでこれだけの製品が一堂に会することはなかなかなく、デル製品を知りたい人に取ってみれば絶好の機会です。製品担当者もいるので気になっている質問にも答えてくれますし、今後の要望をメーカー担当者に直接伝えられるよい機会となっています。今回展示されていた製品群。最近周辺機器の展示に力を入れています。実店舗で見る機会はない製品でしょうパソコンだけでなくバッグ類もサステナブル性を重視。「〇本のオーシャンバウンドペットボトルからできてます」というラベルが付いていました今回PC展示は主に4パターン。こちらはコンシューマー向けのDellブランドパソコン管理性を重視する企業向けのDell ProブランドパソコンゲーミングブランドのAlienwareXPS / Inspiron。まだ販売されていますし、展示されていたのはDell Plemiumでは継承されないXPS13でした体験会は入場時に時間指定の紙が付いており、その時間帯に指定(AI PC or 4Kディスプレイ)を体験可能。その感想やレビューをdell.comやSNSに投稿するというデジタルスタンプラリー形式となっていました。Copilot+PC体験コーナー。参加者は時間指定で説明を受けられますDell 27 Plus 4K USB-C モニター(S2725QC)を体験できるコーナーイベントはマーケティング統括本部 E-ビジネス&リテール事業部 本部長の横塚 知子氏の挨拶と乾杯でスタートジャパンコンシューマー&リテール アソートメントプランナー兼コンサルタントの松原 大氏は機種別のレビューポイントを解説コンシューマーパソコンで売りたいのはDell Plusのようです特に招待された三人のインフルエンサーが登壇。製品レビューの動画が流されました左からぴと@旅行WEBライターさん、高澤 けーすけさん、ツヨシ|techyouさん。ツヨシさんはディスプレイを、他のお二人はDell Plus 2-in-1を紹介していましたフード解禁はここから。おしゃれでおいしそうが、この手のイベントでのフード取得は大混雑。筆者は客でもないので遠慮しておきましたデルでは通年アンバサダープログラムを展開しており、新規登録も受付中。今回紹介したようなイベントも応募した登録者から抽選で招待が行われるため、関心のあるユーザーは特設ページから登録しておきましょう(外部サイト)。