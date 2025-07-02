INIÅÄÅç¾¸ã¤Î¡È¤ª¤¹¤¹¤á²ÈÅÅ¡É¤Ë¡¢Èøºê¾¢³¤¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡£¤½¤ìÍß¤·¤¤¡×
ÍÔ¤¤òÁý¤·Â³¤±¤ë11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤«¤é¡¢Èøºê¾¢³¤¤µ¤ó¤ÈÅÄÅç¾¸ã¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤â¤·Æó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤é¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
TAKUMI¡ßSHOGO
Èøºê¡§¤¿¤¸¤¯¤ó¤ÎÉô²°¤Ã¤Æ¡¢º£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ÀÎ¡¢°ì²óÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢Éô²°¤Ë²¦ÍÍ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤ÉÂç¤¤¤°Ø»Ò¤È¥Æ¥ì¥Ó¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¿À·Ð¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÉô²°¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÅç¡§º£¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Êª¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ºÇ¶á¡¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£´ù¤Î¾å¤Ë¤âÊª¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤â¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
Èøºê¡§¤¢¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿²¼¼¤Ï¡©
ÅÄÅç¡§»È¤Ã¤Æ¤Ê¡Á¤¤¡£¿²¼¼¤ÏÂç¤¤Ê¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È²½¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾¢³¤¤Î²È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡£
Èøºê¡§¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡£Âç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤ò¼Î¤Æ¤¿¤é¡¢Éô²°¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÅç¡§ËÍ¤¿¤ÁÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡© ¤Þ¤º¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤È¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤«·è¤á¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¡£
Èøºê¡§¤À¤Ã¤¿¤é¥È¥¤¥ì¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌÌÀÑ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£
ÅÄÅç¡§OK¡£¤À¤±¤ÉËÍ¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¡©
Èøºê¡§¤³¤ï¤¤¡¢¤³¤ï¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÎÁÍý¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¡©
ÅÄÅç¡§°ì½ï¤Ë¡Ä¡Ä¡©
Èøºê¡§¤½¤ì¤ÏÃçÎÉ¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡£Æü¤ò·è¤á¤ÆÊ¬Ã´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£
ÅÄÅç¡§ËÍ¤¬Ã´Åö¤ÎÆü¤Ï¡¢Ì£¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤âµö¤·¤Æ¤Í¡£
Èøºê¡§ËÍ¤â¾å¼ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£´ðËÜ¡¢±ö¤È¸ÕÜ¥¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤·¡£
ÅÄÅç¡§¥Ñ¥¹¥¿¤È¤«¡¢Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©
Èøºê¡§´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¤Ëºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºàÎÁ¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¡£¥È¥Þ¥È¥É¥Ð¥Ã¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥É¥Ð¥Ã¡£
ÅÄÅç¡§ÃË¤á¤·¤À¤Í¤¨¡£ÀöÂõ¤ÏËÍ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤è¡£¼Â¤Ï¡¢¤¤¤¤²ÈÅÅ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È·¿¤Î¥Û¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Éþ¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥ï¤â¤Î¤Ó¤ë¤·¡¢¥Ë¥ª¥¤¤â¾Ã¤¨¤ë¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¤â¼«Ê¬¤Î²È¤ÇÀö¤¨¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¯ÊØÍø¡£
Èøºê¡§¤ï¤¢¡£¤½¤ì¤¤¤¤¤Ê¡£
ÅÄÅç¡§¹â¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Çã¤¦²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¡£
Èøºê¡§¤¤¤¤¤Ê¡£¤½¤ìÍß¤·¤¤¡£
ÅÄÅç¡§¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Èøºê¡§¹â¤¹¤®¡¢¹â¤¹¤®¡Ê¾Ð¡Ë¡£
PROFILEÈøºê¾¢³¤¤µ¤ó
¤ª¤¶¤¡¦¤¿¤¯¤ß¡¡1999Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥É¥é¥Þ4ºî¤Ë½Ð±é¡£¤¿¤À¤¤¤ÞÊë¤é¤·¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÃæ¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¡¢¼Ø¸ýÄ¾·ë·¿¾ô¿å´ï¡Ä¡ÄÍß¤·¤¤²ÈÅÅ¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡×ÅÄÅç¾¸ã¤µ¤ó
¤¿¤¸¤Þ¡¦¤·¤ç¤¦¤´¡¡1998Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÆÉ½ñ²È¤ÇÍÌ¾¡£¶á¤´¤íÌ¡²è¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¡Ø°¡¿Í¡Ù¤ä¡ØÅìµþ¶ô¼ï¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÌ¡²è¤¬¹¥¤ß¡£°¦ÆÉ½ñ¤Ï¥¸¥ã¥±Çã¤¤¤·¤¿¡ØCOSMOS¡Ù¤Ç¤¹¡×INI
¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£º£Ç¯5·î¤«¤é¡¢5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡Ö2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR¡ÎXQUARE¡Ï¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÆü¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç¤Î3daysÄÉ²Ã¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£
Èøºê¤µ¤ó¡¦¥·¥ã¥Ä¡ï47,300¡ÊMACKINTOSH¡¿¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å ¥®¥ó¥¶¥·¥Ã¥¯¥¹Å¹¡¡TEL¡§03¡¦6264¡¦5994¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ï55,000¡ÊCINOH¡¿MOULD TEL¡§03¡¦6805¡¦1449¡Ë¡¡¥Í¥¯¥¿¥¤¡ï13,200¡ÊJ.PRESS ORIGINALS¡¿J.PRESS ¡õ SON'S AOYAMA TEL¡§03¡¦6805¡¦0315¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
ÅÄÅç¤µ¤ó¡¦¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡ï71,500¡ÊAMI¡¿AMI Paris Japan TEL¡§03¡¦3470¡¦0505¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä¡ï29,700¡ÊJ.PRESS ORIGINALS¡¿J.PRESS ¡õ SON'S AOYAMA¡Ë¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª
¼Ì¿¿¡¦¹±ÀîæûÊ¿¡ÊSIGNO¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦Ç½¾ë ¾¢¡¡ÂçÅçÍ²Ú¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦³á¸¶è½ºÚ¡¡¶â¸÷Í®¹á¡¡Sayaka¡¡ÎëÌÚË¾·ÃÀð¡¡ÆàÎÉ²¬Æäºé¡¡À¾Â¼½ãºÚ¡Ê°Ê¾åMASTER LIGHTS¡Ë¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¾®Àôºé»Ò¡¡¼ò°æÈþ³¨»Ò¡¡Õú ½¨É±¡¡¼ã»³¤¢¤ä¡¡»£±Æ¶¨ÎÏ¡¦AWABEES¡¡UTUWA
anan 2452¹æ¡Ê2025Ç¯6·î25ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê