三代目 J SOUL BROTHERS(以下、三代目JSB)7度目のドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 “ECHOES OF DUALITY”』(以下、『“ECHOES OF DUALITY”』)が幕を開けたのは、2024年11月の福岡公演だった。そこからわずか5カ月間のインターバルを挟んで開催中なのが、8度目となるドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”』(以下、『“KINGDOM”』)である。埼玉・ベルーナドームで開幕した本ツアーの、東京ドーム公演(6月4日)をレポートする。

「(これまでで)一番エンターテインメントしてる」と開演前の囲み取材で話すのは、リーダー 小林直己。ボーカル ØMIは今回のツアータイトル“KINGDOM”に「相応しい内容」と説明し、パフォーマー 岩田剛典が「メンバー7人本人たちがパフォーマンスしてて楽しいと実感できることが、きっとMATE(三代目JSBファンネーム)にとっても一番のエンターテインメントになる」と付け加える。囲み取材に参加したこの3人の言葉一つひとつに自然と胸が高鳴る。

開演のカウントダウン。大型モニター前方では稲妻が明滅。三代目JSBのライブと言えば、まるで映像詩のように体験豊かなモニター演出だが、今回はオープニング映像内に鷹が舞い降りて時空を超える。“KINGDOM”(王国)を案内するコンセプチュアルな映像後、噴出する炎が照らすステージ上の門が開く。7人のKINGたちが揃って登場。1曲目「BLAZE」は2024年最初のリリース楽曲。同曲を1stトラックとして収録した10枚目のオリジナルアルバム『ECHOES OF DUALITY』を携えたツアーの“反響”(echo)を本公演まで伝えるようだ。

2曲目「RAISE THE FLAG」では高らかに鳴り響くイントロの中、今市隆二が客席を埋め尽くすMATEたちを「Welcome to KINGDOM!」の一声で迎える。同曲名をツアータイトルとした『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2019 “RAISE THE FLAG”』は4度目のドームツアーだったが、思えばこのツアーが開催された2019年からグループ表記が「三代目 J SOUL BROTHERS」と大文字になったのである。歴代ツアーの力強い足跡をさりげなく思い起こしながら、今回のライブパフォーマンスでは、艶やかな衣装をまとうKINGたちの堂々たる姿を客席一人ひとりに焼き付ける前半部が圧巻だ。

3曲目「O.R.I.O.N.」では「東京準備はいいか?」と気合いを込める圧倒的な掛け声が会場内に大反響。歌い出しからスパークし、7人が舞台からせり上がるステージングを経て、それぞれがトロッコで移動する躍動と流動感。今市とØMIの怒涛の呼びかけに観客も大声援で応える。3曲目にして会場はすでに一体となった。バンド演奏によるインタールード中には、今市が発するやわらかな一声「OK」が最初のMCを導く。「東京のみなさん、盛り上がってますか?」と客席を盛り上げる今市が、山下健二郎にバトンタッチ。「まだまだ上行きます」と話す山下が「みんなついてきてくれますか?」と聞く。この問いかけは、自分たちが「米寿」になっても「百寿」になってもついてきてくれるかと山下が客席に聞いた、5カ月前の『“ECOES OF DYALITY”』東京公演と連動しているかのようだ。

山下の「岩ちゃんどうよ」から、シャツの赤色が鮮やかな岩田が「会いたかったぜ!」と声を張り上げる。ELLYの「楽しんでますかっ!」と弾む呼び声から、リーダー NAOTOが「王冠かぶって踊ってます」と会場を和ませる。「今日は誰よりも楽しんでいくんで」と宣言する小林に続いて、ØMIが「全員の声を聞かせてください」と言ってコール。「1、2…、Everybody Say Yeah !」。コール中にはファルセットまで響かせる。バンドのギターリフも静かに囃し立て、MC自体が音楽の一部だと感じる。

情報番組『Mr.サンデー』(フジテレビ系)エンディングテーマ曲に起用され、5月24日にデジタルリリースされた、本ツアーでは初披露となる「New Page」は、今市とØMIがしめやかに声を重ねる。アコースティックギターによる間奏中、今市はステージ上の白階段に座り、ØMIはさりげなく客席に手を振る。ツインボーカルがゆったりフランクに色っぽさを醸して後半戦へ。

後半戦を盛り上げるのは三代目JSBの代表曲「R.Y.U.S.E.I.」。このスタンダードナンバーを披露する勢いは、「Summer Madness feat. Afrojack」が続くことで爆音ノンストップ。今市が「まだまだギアを上げて行きましょう」と言って盛り上がりは最高潮へ。「Rat-tat-tat」では、メンバーと観客が垣根を越えるかのようにダンス空間を共有する。三代目JSBが誇るダンスナンバーリレーから、ラスト曲「RAINBOW」に繋がるセットリストは盤石。まさにドームツアーに相応しい内容だ。

「みんなよかったら一緒に歌おう」とØMIが客席をエスコートするように誘う。ラストサビでバックモニターに映るのは、メンバー7人とその間の虹。〈見上げた空には/The same Rainbow〉と歌うØMIに今市が声を重ねて歌い終わる。三代目JSBライブの締めくくりとしてお馴染みの「RAINBOW」は、三代目JSBがMATEとの共同体であることを示すナンバー。アウトロの一音まで逃さず聴いていたい。

アンコールは、客席からの「JSB」コールで始まった。アンコール1曲目は、「New Page」とともに本ツアー初披露曲である「ICE BREAKER」。公演冒頭の映像演出で初出した鷹が再び登場する。映像内にはさらにKINGDOMの壮麗な展示空間が映り、2010年のデビューから現在までの歩みを振り返る。ここでビッグアナウンス(!)。2025年10月4日と5日にヤンマースタジアム長居で、初単独スタジアムライブ『三代目 J SOUL BROTHERS 15th ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER ~ONE~”』(以下、『“JSB FOREVER ~ONE~”』)を開催することが発表された。実は三代目JSBメンバー7人が揃って最初に立ったステージもスタジアム会場だった。2010年9月27日に愛知・豊田スタジアムで開催された『FANTASY後夜祭~EXILE魂~』で、初めてメンバー7人がお披露目されたのだ。

『“JSB FOREVER ~ONE~”』というタイトルについては、2012年開催の初単独アリーナツアー『三代目 J Soul Brothers LIVE TOUR 2012「0~ZERO~」』から「15年かけた次のステップ」としての「~ONE~」なのだとØMIが囲み取材で説明した。デビューから15周年に向けたビッグアナウンス字幕が表示された映像から転換。観客の前に再登場した7人がステージ上を闊歩する。ØMIの「歴史を刻むぞ!」からアンコール2曲目「J.S.B. DREAM」が威風堂々と鳴る。曲名が体現する夢(DREAM)の力強さ。「俺たち、そしてみんなの夢が叶うスタジアム」と夢の公演を形容する今市が、「夢が叶ったよ」と晴れやかに公演を締めくくった。

(文=加賀谷健)