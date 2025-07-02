µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Î½éÂà¾ì¤Ë¹Ã»Ò±àÁûÁ³¡ª0¡½0¤Î8²ó¤Ëºå¿À¡¦¿¹²¼¤¬ÀèÀ©¡ÈÇ¦¼ÔÁöÎÝ¡ÉÈ½ÄêÊ¤¤êÍº¶«¤Ó¥¬¥Ã¥Ä
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À1¡½0µð¿Í¡Ê2025Ç¯7·î2Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬0¡½0¤Î8²ó¤ËÇ¦¼ÔÁöÎÝ¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎËö¤ËÈ½Äê¤¬Ê¤¤êÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£È½Äê¤¬Ê¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¹³µÄ¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¿³È½¤«¤éÂà¾ì¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¹Ã»Ò±à¤Î8²ó¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£Âç»³¤ÎÍ·¥´¥í¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤·¡¢Àô¸ý¤¬ÂÇµå¤ò¤Ï¤¸¤¯¡£ÆóÁö¡¦¿¹²¼¤Ï¡¢ÅÄÃæ»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î»Ø¼¨¤ÇËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¡£ÆóÎÝ¼ê¡¦µÈÀî¤ÎÁ÷µå¤ò¼õ¤±¤¿¹ÃÈå¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò²ó¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤ï¤¹¡£¿¹²¼¤â¹ÃÈå¤âºÇ½é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤º¡£¿¹²¼¤Ï¼¡¤Ëº¸¼ê¤Ç¥Û¡¼¥à¤ò¿¨¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë°ú¤Ã¹þ¤á¹ÃÈå¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤â¤«¤ï¤·¡¢±¦¼ê¤ò³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¥¢¥¦¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎËö¤ËÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤¹¿¹²¼¤ÈÈ½Äê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÏÂç¶½Ê³¡£¤³¤Î¿ÀÁöÎÝ¤Çºå¿À¤Ï¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤«¤é°¤Éô´ÆÆÄ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿³È½ÃÄ¤ÏÂà¾ì¤òÀë¹ð¡£Æó²¬¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤òÌ³¤á»î¹ç¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£¿³È½¤Î¥³¡¼¥ë¤Ë¶½Ê³¾õÂÖ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏÁûÁ³¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÂà¾ì¤Ï´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å½é¡¢´ÆÆÄ¤ÎÂà¾ì¤â12µåÃÄ½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë°ìÅÙ¤À¤±Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ÎÂà¾ì1974Ç¯¤ÎÀî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ°ÊÍè51Ç¯¤Ö¤ê¡£