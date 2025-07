サムスン電子ジャパンが展開する「Galaxy」ブランドにおいてスマートフォン(スマホ)などにプリインストールされている「Samsung Members」アプリの利用者限定で「Samsung新製品体験会」を2025年7月21日(月・祝)14:00から17:30まで実施するとお知らせしています。応募はSamsung Membersアプリから行い、応募期限は2025年7月9日(水)23:59までとなっています。

新製品は具体的に明記されていませんが、すでに紹介しているように日本時間(JST)では2025年7月9日(水)23:00からアメリカ・ニューヨーク ブルックリンおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready To Unfold」が開催され、次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」や「Galaxy Z Flip7」などが発表される見込みであるため、恐らくこれらの製品がタッチ&トライできるようになっているのではないかと思われます。なお、応募した人の中から抽選で70人が参加でき、イベントでは参加者全員に新製品が貸し出されるほか、豪華景品が当たる抽選会や参加者だけの特別な体験が用意されているとのこと。またイベントは同日13:30から受付が順次スタートし、場所は東京・銀座近辺とされ、詳細は当選者のみに案内されるということです。また当選者にはメールで出欠の確認を行い、会場までの交通費は実費となり、さらにイベント中は会場の様子の撮影を行う予定となっているため、その際に会場内のお客さまが映り込む場合があるのでご注意ください。その他、詳細は応募ページや応募規約などをご確認ください。サムスン電子ジャパンでは毎年後半に同社のフォルダブルスマホ「Galaxy Z」シリーズを投入されており、今年も昨年の「[[Galaxy Z Fold6]]」や「[[Galaxy Z Flip6]]」に続いてGalaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7などが発表されると見られています。今回、そんなGalaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7などの新製品を実際に試せる新製品体験会が東京・銀座近辺で7月21日に開催され、参加者を募集しています。体験会では参加者に新製品が貸し出されてじっくりとタッチ&トライできるほか、豪華なプレゼントも用意されているのことです。

記事執筆:memn0ck

