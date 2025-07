ユニバーサル・スタジオ・ジャパン( USJ 、大阪市此花区)の夏 イベント が7月1日に開幕。新“びしょ濡れ”プログラム『クール・スプラッシュ・タイム』が登場した。 USJ は、日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクトに賛同し、今夏、“限界のない熱中症対策”に取り組む。ゲストもクルーもびしょ濡れになって楽しむ「ウォーター・パレード」や、ウォーターシューターで爽快に遊べる「メガ・クール・ゾーン」のほか、木陰のある並木道の誕生や、夜間延長営業(7月19日〜8月24日)、塩分タブレットのプレゼントなど、“限界のない熱中症対策”に取り組む。

このうち『クール・スプラッシュ・タイム』は、びしょ濡れエンターテイメントの迫力と、“打ち水”による熱中症対策を融合した、 USJ ならではの「熱中症ゼロ」を目指す取り組みとなる。7〜8月に期間限定開催。「DJコールと陽気な音楽にあわせて、建物屋上や屋根から大量の水が降り注ぎ、パーク中が水びたしに!夏だけの爽快モーメントでしっかり涼んで、超冒険の夏を“COOL”に楽しんでください」と予告する。■『クール・スプラッシュ・タイム』うわっ!パークが水びたしに!? みんなで”打ち水“を楽しんじゃえ!あの建物の屋上から、あの屋根の上から、一斉に水が大噴射!1日2回のクール・スプラッシュ・タイムでパークが水びたしに!打ち水効果で、ココロもカラダも、そしてパークもクールにしよう。開催期間:2025年7月1日(火)〜2025年8月31日(日)グラマシーパークとその周辺は、2025年8月21日(木)以降演出変更開催場所: パークワイド(パレードルート)開催時間:1日2回(午後1時30分〜、午後3時30分〜)各回約3分間(C) 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会(C) 日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」制作委員会HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.(C) Nintendo(C) 2025 Pokemon. (C) 1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.MINIONS TM & (C) 2025 Universal StudiosSING TM & (C) 2025 Universal Studios(C) Walter Lantz Productions LLCTM and (C) 2025 Sesame Workshop(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC(C) 2025 SANRIO CO .,JAWS TM & (C) 2025 Universal StudiosTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.