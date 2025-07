ORANGE RANGEが、代表曲ともいえる「イケナイ太陽」のミュージックビデオ令和ver.を公開した。 ◆ORANGE RANGE 動画 「イケナイ太陽」は2007年リリースのORANGE RANGE、17枚目のシングル。フジテレビ系の「火9」放送枠で放送されたドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』のオープニングテーマとしても人気な楽曲で、ORANGE RANGEの数多くあるヒット曲の中の1曲だ。 7月2日=夏(なつ)の日に、改めて、令和に再撮影された「イケナイ太陽」の新MVが公開された。映像には、芸人・マユリカの2人が平成の男子高生・女子高生に扮して出演。2024年のM-1グランプリ2024にて決勝の漫才でORANGE RANGEの楽曲をネタとして扱ったことがきっかけで、出演が決定したという。 映像の舞台は、真夏が丘小恋路蓮寺学園(まなつがおかおれんじれんじがくえん)。マユリカとORANGE RANGEの共演歌唱シーンの他、“平成あるある”が72個も散りばめられた映像で「ナツい夏」を感じる作品に仕上がっているとのことだ。是非72個の“平成あるある”を探してみてほしい。また、過去のORANGE RANGEの他作品MVのパロディシーンも多く、メンバーが当時のシーンを再現してる箇所もぜひチェックしていただきたい。 出演に際し、マユリカは「感慨深いですね。中学の時とかCDを買ってましたし、すごい数の曲を知っているので、夢みたいです。一緒に2人でカラオケ行って、歌いまくってたので、ORANGE RANGEさんと並びで共演できるなんて、一生の記念になりました」とコメントしている。 なおORANGE RANGEは、2025年夏に「ナツい夏★プロジェクト」として、様々な展開で夏を盛り上げる予定とのことだ。 ◾️「イケナイ太陽」 配信:https://orangerange.lnk.to/mwGnVK49 ◾️「マジで世界変えちゃう5秒前」配信&発売中配信URL:https://ORANGERANGE.lnk.to/msk5mCD購入:https://ORANGERANGE.lnk.to/Majide_sekai_kaecyau5_byoumae 完全生産限定盤(CD+BD)品番:SRCL-13333〜13334 \6,600(税込) ◆収録曲 Disc1[CD] 01.マジで世界変えちゃう5秒前 02.マジで世界変えちゃう5秒前 -TV size- 03.マジで世界変えちゃう5秒前 -Instrumental- Disc2[Blu-ray] 01. TVアニメ『戦隊大失格』ノンクレジットOPムービー 02. ORANGE RANGE LIVE TOUR 024-025 〜タコス DE ピタゴラス〜 @NHKホール ◆収録内容TVアニメ『戦隊大失格』2nd season オープニングテーマの「マジで世界変えちゃう5秒前」を収録。さらにBlu-rayには、TVアニメ『戦隊大失格』ノンクレジットオープニングムービーと今年1月に開催されたORANGE RANGE LIVE TOUR 024-025 〜タコス DE ピタゴラス〜 @NHKホールのライブ映像が早速収録。 先んじて、今年2月22日のインディーズデビュー記念日に、U-NEXTにて独占配信された映像からさらに編集し、ツアーファイナル当日の模様を収めたイントロダクションの映像に加え、ライブ後のメンバーインタビューが収録されたコンプリート映像が収録。 ◆対象店舗 […]

