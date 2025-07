TETORAが本日7月2日、会場限定シングル「ミッドナイトカモフラージュ」のリリースを開始した。 約半年ぶりのニューシングルには新曲3曲を収録。このリリースにあわせて新曲「ミッドナイトカモフラージュ」のティザー映像も公開となっている。 TETORAは8月2日に自身主催フェス<KAKUSHIN CLUB>を開催するほか、9月20日にはワンマンツアー<TETORA HITORIJIME CLUB TOUR>のファイナル公演として東京・日比谷野外音楽堂単独公演を実施する。 ■会場限定シングル「ミッドナイトカモフラージュ」2025年7月2日(水)発売レーベル:Orange Owl RecordsTTR-111 1,000円(税込)▼収録曲1 ミッドナイトカモフラージュ2 ハチク3 バースステイアライブ※限定シングルは8/2(土)のTETORA主催フェス<KAKUSHIN CLUB>およびツアー<HITORIJIME CLUB TOUR>会場のみでの販売。ツアー期間中のTETORA出演フェス/イベントでの販売はございません。 ■<HITORIJIME CLUB TOUR>7月02日(水) 大阪・心斎橋BRONZEopen18:15 / start19:00(問)サウンドクリエーター7月09日(水) 愛知・新栄SHANGRI-LAopen18:15 / start19:00(問)サンデーフォーク7月18日(金) 広島・4.14open18:15 / start19:00(問)夢番地広島7月21日(月) 福岡・BEAT STATIONopen18:15 / start19:00(問)PROJECT FAMIRY8月07日(木) 宮城・仙台enn 2ndopen18:15 / start19:00(問)ノースロードミュージック8月30日(土) 北海道・札幌SPiCEopen17:15 / start18:00(問)ウエス9月20日(土) 東京・日比谷野外音楽堂open17:00 / start18:00(問)サンライズプロモーション東京▼チケットスタンディング 3,900円 (税込・D代別)東京公演のみ:全席指定 4,900円 (税込)(問)ライブマスターズ https://livemasters.jp ■TETORA主催<KAKUSHIN CLUB>日時:2025年8月2日(土) open10:00 / start11:00場所:大阪府吹田市 大和大学敷地内 大和アリーナ&体育館(2ステージ)▼出演TETORA / カネヨリマサル / SIX LOUNGE […]

