SHANKが9月3日、ミニアルバムをリリースすることが発表となった。 新作リリースは2024年のシングル「Midnight Grow」以来、約1年7ヶ月ぶり。CDミニアルバムは公式通販およびライブ会場限定、CD+Tシャツは公式通販限定でリリースされるほか、Apple MusicやSpotify等の各サービスでの配信も予定している。 タイトルや収録内容などの詳細は後日発表されるとのこと。なお、予約受付開始は公式通販にて本日7月2日20:00より。 ■ミニアルバム(タイトル未定)2025年9月3日(水)リリース【CD】公式通販&ライブ会場限定【CD+Tシャツ】公式通販限定【配信】Apple Music, Spotify, YouTube Music, etc.※収録内容などの詳細は後日発表●予約受付受付期間:7月2日(水)20:00〜公式通販URL:http://baitfish-workshop.net/※CD+Tシャツの予約受付は7月31日(木)23:59まで ■<BLAZE UP NAGASAKI 2025>12月6日(土) 長崎・出島メッセ長崎12月7日(日) 長崎・出島メッセ長崎open9:00 / start11:00 / 20:00終演予定出演:SHANK and more…【オフィシャル1先行(先着)】受付期間:6月26日(木)20:00〜7月27日(日)23:59受付URL:http://eplus.jp/blazeupnagasaki/ 関連リンク ◆SHANK オフィシャルサイト◆SHANK オフィシャルTwitter◆SHANK オフィシャルInstagram◆SHANK オフィシャルYouTubeチャンネル◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルサイト◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルTwitter

