高嶺のなでしこが、「この夏、好きになっちゃえばいいのに。」をテーマに掲げて行っている5曲連続配信リリースの第四弾 「ライフクエスト」を本日配信スタートした。 ◆高嶺のなでしこ 動画 本楽曲はテレ東ドラマ25『晩酌の流儀4 〜夏編〜』のエンディングテーマとして起用されており、日常の葛藤や困難を前向きに乗り越えていく主人公の人生を表現した楽曲となっている。また、同日20時にはYouTubeにてMVが公開された。 高嶺のなでしこのメンバーが社会人に扮して、日常の些細な幸せを噛み締めて働く大人を応援するMVとなっているという。メンバー揃っての食事シーンは、「晩酌の流儀」を彷彿とさせるシーンとなっており、仲良く食事しているメンバーの幸せそうな姿にもぜひ注目していただきたい。また、ストーリー仕立てのMVとなっており、今まで見せてきたアイドルらしい歌って踊る姿とは違う、新たなたかねこの姿を垣間見ることができるとのこと。 なお高嶺のなでしこは、9月7日に自身最大規模となる幕張メッセ 幕張イベントホールでのワンマンライブを控えている。 ◾️デジタルシングル「ライフクエスト」配信:https://jvcmusic.lnk.to/lifequest ◾️<高嶺のなでしこ「3rd ファンミーティング~私たちの宣言式~」> 2025年8月7日(木)東京・豊洲PIT第一部[OPEN / START]15:00 / 16:00第二部[OPEN / START]18:30 / 19:30[内容]ライブ / トーク [チケット料金]・通常指定席 FC価格\5,000(税込)/一般価格\5,500(税込)・女性専用エリア指定席 FC価格\5,000(税込)/一般価格\5,500(税込)・カメねこエリア指定席 FC価格\8,500(税込)※FC ONLY※全券種共通:全席指定/ドリンク代別途必要/未就学児童入場不可 [問い合わせ]DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ [チケット一般発売]2025年7月12日(土)10:00〜イープラス:https://eplus.jp/takanenonadeshiko/問い合わせ先. DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ [オフィシャル先行受付]・どなたでもお申し込みいただけます。・イープラスによる抽選受付となります。・事前にイープラスの会員登録(無料・携帯電話番号登録と電話番号認証必須)が必要です。​・受付期間中にURLへアクセスし、ページの案内に従いお申込ください。・支払・受取方法・枚数制限や手数料につきましては、申込時に申し込みページをご確認ください。<受付期間>2025/6/14(土)11:00~2025/6/23(月)23:59<抽選結果確認期間>2025/6/25(水)13:00〜<入金期間>2025/6/25(水)13:00〜2025/6/26(木)21:00<受付URL>https://eplus.jp/takanenonadeshiko/「申込み状況照会」https://eplus.jp/jyoukyou/からご確認ください。メールでも抽選結果をお知らせいたします。 [海外受付]・日本国内のチケットサービスをご利用できない方向けの受付となります。・イープラスによる先着受付となります。・受付期間中にURLへアクセスし、ページの案内に従いお申込ください。・支払・受取方法・枚数制限や手数料につきましては、申込時に申し込みページをご確認ください。<販売期間>2025年7月3日(木)10:00〜2025年7月6日(日)23:59<受付URL>https://ib.eplus.jp/takanenonadeshiko海外受付詳細は上記URLをご確認ください。 ◾️<高嶺のなでしこ 3rd ANNIVERSARY CONCERT 「A Wonderful Encounter」>2025年9月7日(日)千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール[OPEN / START] 16:30 / 18:00 [料金]・Sチケット\15,000(税込) ※FC ONLY ※アリーナ確約 ※おひとり様2枚まで ・Sチケット(女性専用エリア)\15,000(税込)※FC ONLY ※アリーナ確約 ※おひとり様2枚まで ・Aチケット FC価格\9,000(税込)/一般価格\9,500(税込)※アリーナもしくはスタンド前方エリア確約 ※おひとり様2枚まで ・カメねこエリア指定席 \18,000(税込)※FC ONLY ※おひとり様1枚まで ・スタンド指定席 \6,800(税込)※おひとり様4枚まで ・U19チケット \3,000(税込)※25年9月7日時点で19歳以下の方対象。※入場時に顔写真付き身分証及び学生証をご提示下さい。身分証の提示が無い場合は、スタンド指定席との差額をお支払いただきます。※おひとり様4枚まで(同行者も19歳以下のみ対象。)※お座席は「スタンド指定席」が対象になります。 […]

