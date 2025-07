Doonaが、前作「RUN」よりおよそ2カ月ぶりとなる新曲「B.E.D.」をリリースした。 ◆Doona 動画 「B.E.D.」はミニマルなファンク、壮大なロック、早いテンポのHIPHOP、と1曲の中に多数のジャンルを取り入れドラスティックに移り変わる曲展開と、「ベッドで見た夢を現実にしたい」という着想のもと綴られた内省的な歌詞が魅力の1曲だという。 また、気鋭の映像ディレクター・Kota KitajimaによるオリジナルMV公開予定なので、こちらもぜひチェックしてほしい。 ◾️新曲「B.E.D.」2025年7月2日(水)リリース配信:https://doona.lnk.to/B.E.D ◾️<Doona one-man live “THE GARAGE”> 2025年9月26日(金)会場:東京・渋谷 WWW開場:18:15 / 開演 19:00 ◆チケット発売中 https://l-tike.com/doona/¥3,900(税込)※ドリンク代別途必要学生割引 ¥3,400(税込)※ドリンク代別途必要※未就学児入場不可※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証をご提示いただきます。学生証の確認ができない場合は、通常チケットとの差額をお支払いいただきご入場となります。その際、払戻等は一切できませんのご了承ください。 関連リンク ◆Doona オフィシャルサイト◆Doona オフィシャルX◆Doona オフィシャルInstagram◆Doona オフィシャルYouTubeチャンネル◆Doona オフィシャルTikTok

