Dannie Mayが、TVアニメ『追放者食堂へようこそ!』オープニングテーマに起用された新曲「ユニーク」を配信リリースした。併せて、MVも公開された。 「ユニーク」は、TVアニメ『追放者食堂へようこそ!』のために書き下ろされた楽曲で、どうしようもない悩みを抱える人々への「肯定」を心地よいビートに乗せるDannie Mayからの愛で溢れた応援ソングとなっているという。 ◆ ◆ ◆ ◾️マサ コメント今回の楽曲「ユニーク」は、主人公デニスの“お人好しすぎるほどの面倒見の良さ”をテーマに書き下ろしました。心に傷を抱えたキャラクターたちが、彼の優しさに触れて少しずつ癒やされていく様子、そして同時にデニス自身も救われていく過程を描いています。「どうやったってきっと僕らは愛に満ちている」。どうしようもない不条理も憂鬱に出会ったとしても、美味しいご飯と強さで跳ね除けていくデニスの輝きを楽曲で表現できたかと思います。 ◆ ◆ ◆ ◾️田中タリラ コメント誰でも乗りやすいシンプルなビートに仕上げつつも、人生の中で巻き起こる様々なドタバタや波乱を感じるサウンド要素を詰め込みました。ラストは人生のあれこれを肯定できるよう3人で歌い、幸福感を感じられるよう意識しました。 ◆ ◆ ◆ ◾️Yuno コメント人それぞれが持つ個性を肯定できるような曲になってます。「変わってるね」だとか「珍しいね」がネガティヴじゃなくて、ポジティブであれるように。「らしさ」を手放す事のないように。この曲で勇気づけられたらと思っています。 ◆ ◆ ◆ ■配信シングル「ユニーク」2025年7月2日(水)リリース配信:Dannie.lnk.to/Unique ◆TVアニメ『追放者食堂へようこそ!』2025年7月3日(木)よりTOKYO MX 、CBC 、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始 公式HP:https://tsuihosha-shokudo.com/公式YouTube:@tsuishoku_PR公式 X:@tsuishoku_PR ■<Dannie May QUATTRO ONE MAN TOUR「QUATTRO × QUATTRO × QUATTRO」> 2025年11月1日(土)梅田CLUB QUATTRO11月2日(日)名古屋CLUB QUATTRO11月9日(日)渋谷CLUB QUATTRO ◆チケットOfficial HP最速先行:https://w.pia.jp/t/danniemay-tour-quattro/ ■<Dannie May ONEMAN LIVE TOUR「スーパー・バケーション」> 2025年 ※終了公演は省略7月5日(土)名古屋 JAMMIN’7月6日(日)大阪 Music Club JANUS7月12日(土)東京 恵比寿LIQUIDROOM ◆チケットチケットぴあ:https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J6190039e+:https://eplus.jp/sf/word/0000134814ローチケ:https://l-tike.com/artist/000000000863200/ 企画/制作:Flat White Entertainment G.K./VINTAGE ROCK […]

