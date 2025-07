果歩が、新曲「pizza」を本日配信リリースした。併せて、ミュージックビデオが公開された。 ◆果歩 動画 動画が再生された瞬間、目に飛び込んでくるのはまるで映画のクライマックスのようなエンドロール。実はこの映像は、もし「pizza」が映画の主題歌だったら…というコンセプトで制作された架空の映画のエンドロールだという。 映像には、撮影中のオフショットや思わず笑ってしまうNGシーンなど、普段見ることのできない作品の裏側が満載。これは一体、どんなジャンルの映画だったのか? 主人公は誰で、どんなストーリーが繰り広げられたのか? ぜひ想像を自由に膨らませながら見てほしい。どこからどこまでが現実で、どこまでがフィクションなのか――ぜひご覧いただきたい。 そして、本MVの公開を記念し、Instagram & X シェアキャンペーンがスタート。お気に入りシーンを期間中に投稿して応募すると、抽選で10名様にオリジナル“pizza”ステッカーが当たる。 ■新曲「pizza」2025年7月2日(水)リリース配信:https://caho.lnk.to/pizza 関連リンク ◆果歩 オフィシャルリンク◆果歩 オフィシャルX◆果歩 オフィシャルInstagram◆果歩 オフィシャルYouTubeチャンネル

