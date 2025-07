Chilli Beans.が、今夜から放送開始のテレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のエンディングテーマ「ひまわり」を7月16日に配信リリースすることが解禁された。 「ひまわり」はChilli Beans.がアニメから着想を得て書き下ろしたが曲で、 物語の舞台となる学校や夕暮れの校舎、響くチャイムなど、“夕方の下校風景”をイメージして描かれている。 サウンドでは生徒を守ろうとする先生の強さを音で表現しながら、歌詞には生徒目線で先生を信頼する純粋な気持ちが込められた楽曲に仕上がっている。 ジャケットは、Chilli Beans.が最初に思い浮かべた“夕方の下校風景”が描かれている。 『地獄先生ぬ〜べ〜』初回放送は、本日よる11時15分〜2話連続1時間スペシャルにて。 TVアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』 2025年7月2日(水)よる11時15分〜初回2話連続1時間スペシャル以降 毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠にて放送(※一部地域を除く)https://nube-anime.com/ リリース情報 関連リンク ◆Chilli Beans. オフィシャルサイト◆Chilli Beans. オフィシャルYouTube◆Chilli Beans. オフィシャルInstagram◆Chilli Beans. オフィシャルTwitter◆Chilli Beans. オフィシャルTikTok

