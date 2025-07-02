国会議事堂（資料写真）

第２７回参院選は３日、公示される。物価高を巡る経済対策などを争点に、昨年１０月に発足した石破茂政権を評価する機会となる。昨秋の衆院選で自民、公明の与党は少数与党となっており、今回の参院選の結果は政権の行方を左右する可能性もある。投開票は２０日。

改選４議席を争う神奈川選挙区には主要政党が軒並み候補を擁立。２日現在、諸派や無所属を含め現職と新人の少なくとも１６人が立候補を予定している。

現職は４期目を目指す立憲民主党の牧山弘恵氏と、３期目に挑む公明党の佐々木さやか氏が名乗りを上げる。

新人は政党公認が自民党の脇雅昭、日本維新の会の千葉修平、共産党の浅賀由香、国民民主党の籠島彰宏、れいわ新選組の三好諒、参政党の初鹿野裕樹、社民党の金子豊貴男の各氏が出馬を予定。

諸派と無所属はいずれも新人で、日本誠真会の綾久、無所属連合の内海聡、チームみらいの河合道雄、日本改革党の佐久間吾一、畠山貴弘、ＮＨＫ党の堀川圭輔、無所属のみしまりえの各氏が立候補を表明している。

立候補の届け出は、３日午前８時半から午後５時まで、県庁本庁舎大会議場で受け付ける。