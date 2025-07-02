3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
6月30日（月）の放送では、2025年カラオケ上半期ランキングについて語り合いました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



大森：ありがとうございます！ 2025年JOYSOUNDカラオケ上半期ランキングで「ライラック」第1位になりました！ カラオケ総合ランキングが「ライラック」で、アーティストランキングも1位！ そして、2025年発売曲ランキング総合が「ダーリン」だったそうです！

藤澤・若井：おー！

大森：アニメ／ゲームランキングでも「ライラック」がトップを獲得！ 通信カラオケDAM 2025年上半期カラオケランキング「楽曲別」で「ライラック」が1位！「歌手別」でMrs. GREEN APPLEが1位！「上半期発売楽曲部門」で「ダーリン」が1位！ おかしなことが起きている!!

若井：こんな……すごいね!!

藤澤：ありがとうございます！



番組では他にも、6月4日に配信リリースされた新曲「breakfast」のミュージックビデオについて語り合う場面もありました。

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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624