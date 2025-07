6人組ボーイグループ「TWS(トゥアス)」が2日、都内で日本1枚目のシングル「はじめまして」発売記念ショーケースを開催した。

人気ボーイズグループ「SEVENTEEN」の弟分で、昨年1月にデビュー。「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を表す24と1週間を表す7を、すべての瞬間にたとえ、「いつもTWSと一緒に」という意味から名付けられた。さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティーから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、昨年はデビュー曲「plot twist」が韓国の配信サービスの年間チャートで1を獲得するなど、早くも躍進を遂げている。

6人がステージに現れると、抽選で集まった750人の42(サイ、ファンの総称)から大歓声を浴びた。YOUNGJAE(20)は「ついに日本デビューを迎えることができてうれしいです。この瞬間を大事に、今回の活動も頑張ります」とあいさつした。HANJIN(19)は「日本デビューは新しいスタート。大切な思い出をたくさん作りたいです」と意気込んだ。

ステージでは「はじめまして」「BLOOM(feat. Ayumu Imazu)」「plot twist−Japanese ver.−」の3曲を披露。JIHOON(19)は「『はじめまして』は新しい始まりへの気持ちを込めた、ときめきと青春の1曲です」と語り、息の合ったパフォーマンスでファンを熱狂させた。

SHINYU(21)は「これからも僕たちの挑戦をたくさん応援してください」と呼びかけ、日本での再会を約束して締めくくった。【野見山拓樹】