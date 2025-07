アメリカにあるシカゴ連邦準備銀行の貨幣博物館には、立方体のケースの中に1ドル札を100万枚詰め込んだという展示物が置かれています。果たして本当に100万ドルも詰め込まれているのか、ソフトウェアエンジニアのカルバン・リャン氏が実際に数えました。The Fed says this is a cube of $1 million. They're off by half a million. - Calvin Liang

https://calvin.sh/blog/fed-lie/「数える」といっても指さしして数えるにはいきませんが、画像を分析してお札を数えるようなツールもなかったそうです。そこでリャン氏知識を生かして物を数えるツールを自作しました。クリックするとドットを表示し、ドットの数を集計するというツールです。最終的な計測結果が以下の通りです。100ドルの束が102個×8個×19個あるという計算。しかし、これだと155万400ドルになり、55万400ドル分の誤差が生じることになります。リャン氏は「おそらく連邦準備銀行は長期的な戦略を練っているのでは。2%のインフレ目標でこのまま行けば2047年には現在の価値で100万ドル分になるはずです」と指摘。ただ、キューブの外側にだけ札束があって、内側には新聞紙など別の物が詰まっている可能性もあります。外側だけが本物だとしても53万400ドル分にはなるはずなので、残り46万9600ドルをどこかに詰め込んでおけば「100万ドルのキューブ」が完成します。リャン氏は「展示には『100万ドルとはどのようなものか疑問に思ったことはありませんか?あなたはそれを目の前で見ることができます。もう迷う必要はありません!』と書かれていますが、私は信用せず、数えました。結果は多分155万ドルです。あなたも数える必要はありません」と述べました。