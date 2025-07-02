±ÊÀ¥Î÷¤¬»ÖÂº½ß¤Î¸ª¤Ë¤¢¤´¤ò¤Î¤»´Å¤¨¤¿´é¤ò¤ß¤»¤ë24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¢£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8·î30Æü¡¦31Æü¤ÎÆóÆü´ÖÊüÁ÷
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¤¬»ÖÂº½ß¤Î¸ª¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¤¿¡ØZIP!¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
Æü¥Æ¥ì·Ï¡ØZIP!¡ÙSNS¤Ë¤Æ7·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¡£
SHOWBIZ¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»ÖÂº½ß¡¢King & Prince¡¢¤ä¤¹»Ò¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØZIP!¡Ù¥í¥´¤òÁ°¤Ë»ÖÂº¤¬¥Ôー¥¹¤·¡¢ÉÍÊÕ¤â¥í¥´ÉÕ¶á¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ÖÂº¤Î¸ª¤Ë¤Ï±ÊÀ¥Î÷¤¬Æ¬¤ò¤Î¤»¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÀ¥¡¢ÉÍÊÕ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢Ä¹Åè¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢É¹Àî¤È¤ä¤¹»Ò¤â¤Ë¤³¤ê¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ì¤ó¤¸¤å¤ó¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó³Ú¤·¤ß¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¤¬±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¹¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8·î30Æü¡¦31Æü¤ÎÆóÆü´Ö¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡ØZIP!¡Ù¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬TVer¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£