¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Î48ºÐÃËÂáÊá¡¢ºë¶Ì¡¡Åð»£ÌÜÅª¤Ç¶µ¼¼¿¯Æþµ¿¤¤
¡¡ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë¤¢¤ë¶ÐÌ³Àè¤Î¸øÎ©¾®¤Î¶µ¼¼¤ËÅð»£ÌÜÅª¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½êÂô½ð¤Ï2Æü¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©Æþ´Ö»Ô¡¢¶µÍ¡ÀÆÆ£°Ý¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶µ¼¼Æâ¤«¤é¤Ï·ê¤Î³«¤¤¤¿¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤ÎÉ®È¢¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤Î¸å¡¢¶µ¼¼¤Ç¤Ï¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È¤Î¤¿¤á½÷»Ò»ùÆ¸¤¬ÃåÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤¬¶µ¼¼¤ÎÁëºÝ¤Ë¤¢¤ëÃª¤Î¾å¤ËÉ®È¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¡£Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡¢Åð»£¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹»Ä¹¤¬½ð¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶µ¼¼¤Ø¤Î¿¯ÆþÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¤À¤±¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£