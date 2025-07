Mrs. GREEN APPLEが、7月8日にリリースするBlu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』の全曲トレーラーを公開した。 ◆Mrs. GREEN APPLE 動画 『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて、計10公演で約20万人を動員した定期公演。メンバーのほか、ドラム、ベース、パーカッション、そして管弦楽器隊と併せて計15人の大編成により全19曲を新たにアレンジしたゴージャスかつオーガニックな音楽をサーカスに着想を得て同一会場で常設公演を行うという、画期的なエンターテインメントを垣間見ることのできる映像となっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。 なお、同作品のリリースを記念した1度限りの上映イベント<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” SPECIAL GREETING & CINEMA VIEWING>の開催を7月12日に予定しており、そのチケットの一般販売が7月10日よりインターネットおよび各劇場窓口で始まる。 ◾️Blu-ray / DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」https://lnk.to/mga_Harmony ・通常盤(Blu-ray) UPXH-20146 6,600円(税込)・通常盤(2DVD)UPBH-20335/6 6,050円(税込) ◆収録内容OpeningMagicHugライラック嘘じゃないよANTENNA光のうたsoFt-dRinkア・プリオリDearInterludeクダリStaRtケセラセラThey areコロンブスPart of menornSoranjifamilieFeeling ◆特典映像Documentary - Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony” チェーン別オリジナル特典「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容・Harmony全10公演、それぞれの日程別ライブ写真を使用した、A3 クリアポスター・UNIVERSAL […]

