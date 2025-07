カナイリョウタが、新曲「狂信クラブ」を本日配信リリースした。 ◆カナイリョウタ 動画 今作は、何かを盲信したり、自分に酔いしれる人々への皮肉を歌いながらも、そんなただの「勘違い」だって力や勇気になることもあると教えてくれる一曲だという。また、カナイの力強い歌声と骨太なロックサウンドにも注目して欲しい。 さらに、初の実写MVも公開された。お寺で縦横無尽に歌い上げたり、怪しげな教祖に扮してみたりと、初の実写映像ながらも強烈な個性を発揮した映像に仕上がっているとのこと。また、監督は吉田ハレラマ氏が担当。 また、実写MV公開に伴い、初の実写アーティスト写真も到着した。アーティストとしての存在感がより一層際立つビジュアルに仕上がっている。 ■19thシングル「狂信クラブ」2025年7月2日(水)配信リリース狂信クラブ(作詞・作曲:カナイリョウタ)配信サイト:https://big-up.style/BekRwfh0BL 関連リンク ◆カナイリョウタ オフィシャルX◆カナイリョウタ オフィシャルInstagram◆カナイリョウタ オフィシャルYouTubeチャンネル◆カナイリョウタ オフィシャルTikTok

The post カナイリョウタ、シングル「狂信クラブ」リリース+初の本人出演実写MV公開。実写のアー写公開も first appeared on BARKS.