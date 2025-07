ACTは、2025年6月18日よりMakuakeで先行販売を開始した“手ぶらバッグ”HydroBarrelが、販売開始10日で応援総額500万円を突破しました。

ACT「HydroBarrel」

発売日 : 2025年6月18日(水) ※Makuake先行販売開始日

種類 : ショルダーバッグ

サイズ : 約 縦180mm×横270mm×厚90mm

カラー : ブラック、カーキ、ブルー(3色展開)

素材 : 撥水性防水PVC+ナイロンメッシュ素材

一般販売価格: 20,570円(税込) ※標準セット品

ACTは、2025年6月18日よりMakuakeで先行販売を開始した“手ぶらバッグ”HydroBarrelが、販売開始10日で応援総額500万円を突破。

競争の激しいバッグ市場で、“ドリンク専用ポケット”などこれまでにないデザインと機能性が話題を呼び、30代〜40代の子育て世代を中心に、50〜60代のアクティブ層からも支持を集めています。

普段使いはもちろん、犬の散歩や旅行のサブバッグとしても注目されています。

2025年はさらなるプロモーション・メディア露出を強化し、2026年度春頃より量産体制を構築、順次一般販売を予定しています。

■HydroBarrelの5つの魅力

1. バッグを開けずに片手で水筒を収納できる「便利すぎるサイドポケット構造」

飲みかけコーヒー、もう困らない!

ママ・パパに大好評!片手でサッと出し入れできる「ドリンク専用ポケット」搭載!

2. 濡れた傘も収納できる防水スペース&タフな撥水素材

折りたたみ傘専用の防水ポケット付きで、バッグの中が濡れない!

3. 日常にちょうどいいサイズと収納力

4. 重さわずか435gで、長時間でも疲れにくい

5. “1秒で自由に”を実現する使い勝手

■こんなシーンで

1. 子供とのお出かけ時にファザーズバッグ・マザーズバッグとして

2. 自転車やバイクでの移動時に、1秒でのどの渇きにアクセス

3. 旅行先での食べ歩きなどに大活躍、両手と心が自由になり一層楽しい旅行に!

4. 愛犬のお散歩に大活躍!マナーボトルやおやつなどらくらく収納

5. シンプルデザインで夫婦やカップルでも便利なデイリーバッグとしてシェアしやすい

■先行販売プロジェクト概要

販売場所 : Makuake

プロジェクト名: 開けずに出し入れ1秒!

便利な専用ポケット。

中も濡れにくい撥水×435g軽量バッグ

予約販売期間 : 2025年6月18日(水)10:00〜7月30日(水)22:00

先行販売ページ: https://www.makuake.com/project/hydrobarrel/

<リターン(税込)>

◆HydroBarrel標準セット 一般販売価格【20,570円】(税込)

(HydroBarrel×1)

16,045円…【超超早割】22%OFF ※完売

16,662円…【超早割】19%OFF ※完売

17,690円…【早割】14%OFF

18,102円…【追加割】12%OFF

◆HydroBarrelオプションセット 一般販売価格【24,750円】(税込)

(HydroBarrel×1、LiteCarry×1)

19,305円…【超超早割】22%OFF ※完売

20,048円…【超早割】19%OFF ※残りわずか

21,285円…【早割】14%OFF

21,780円…【追加割】12%OFF

◆HydroBarrelペアセット 一般販売価格【41,140円】(税込)

(HydroBarrel×2)

31,266円…【ペア割】24%OFF

32,089円…【ペア追加割】22%OFF

◆HydroBarrelオプション付きペアセット 一般販売価格【49,500円】(税込)

(HydroBarrel×2、LiteCarry×2)

37,620円…【プレミアムペア割】24%OFF

38,610円…【プレミアムペア追加割】22%OFF

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ドリンク専用ポケット”などこれまでにないデザインと機能性!ACT「HydroBarrel」 appeared first on Dtimes.