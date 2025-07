ドリコムの新作ゲーム『デモンズナイトフィーバー』のリリースが2026年に決定した。プラットフォームは今後発表予定で、パブリッシングを手掛けるのは、「GUILTY GEAR」シリーズで知られるアークシステムワークスだ。

悪を楽しむ育成RTAシミュレーションRPG! 『デモンズナイトフィーバー』

『デモンズナイトフィーバー』は、「悪を楽しむ」をコンセプトにした育成RTAシミュレーションRPG。プロデュースを務めるのは、多くの人気シミュレーションRPGを手掛けてきた新川宗平。キャラクターデザインには日向悠二、サウンドクリエイターは矢野達也と、豪華クリエイター陣が開発に名を連ねている。

主人公は、世界を憎む冴えない少年「狂死狼」。「狂死狼」は、突如現れた自称邪神と協力し、己の悪を示していくことになるという。まさに、「悪を楽しむ」というコンセプトの通り!

また、ゲームジャンルを示すキーワードとして「敵も味方もキルキルキル、死ねば死ぬほど強くなる」という言葉が挙げられており、キルすることが育成と深く関わっていそうなことが伺える。興味を持った人は、今回公開されたティザーPVをチェックしてみよう。

『デモンズナイトフィーバー』ティザートレーラー:

https://youtu.be/vjvU7BnzNR4



(c)SuperNiche LLC. Developed by Drecom Co., Ltd. Licensed to and published by ARC SYSTEM WORKS.

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)