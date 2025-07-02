¡Ö¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤¬¡Ä¡×CL¤Î¸µVÀï»Î¤¬27ºÐÆüËÜ¿Í¤Î£µÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤Ë¸·¤·¤¤°Õ¸«¡Ö°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î´ú¼êÎç±û¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ËÅÏ¤Ã¤Æ£³Ç¯È¾¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤âÄ¾¶á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë27ºÐ¤À¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎOB¤Ç¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Ë¤ÏCLÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È»á¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯µî½¢¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥å¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤Ë½ÏÎ¸¤¬É¬Í×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØRecord Sport¡Ù¤Ç¡ÖÃ¯¤À¤Ã¤Æ£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£½½Ê¬¤Ë¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÏÁ°¿Ê¤¹¤ë¡×
¡ÖÊü½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢»Ä¤¹¤Î¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ê´ú¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ë»ä¤Î·üÇ°¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤¿Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡Áª¼ê¤òÇä¤Ã¤Æ»ñ¶â¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ð¡¼¥È»á¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¼çÆ³¸¢¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¤ÇºÆ¤Ó¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¡Ê´ú¼ê¤È¥¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÀÚ¤ê»¥¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¡£¹¥¤¤Ê¤À¤±°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÈà¤é¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÊó¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÄê¤Î´ü´Ö¤Ç¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤À¡×
¡Ö¥¥å¡¼¥ó¤ÏRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¥¥ç¥¦¥´¡Ê¸Å¶¶µü¸è¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤òË¾¤à¤«¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤»¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤òË¾¤à¤«¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡Íèµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£´ú¼ê¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î´ú¼êÎç±û¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤À¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ËÅÏ¤Ã¤Æ£³Ç¯È¾¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤âÄ¾¶á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë27ºÐ¤À¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎOB¤Ç¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Ë¤ÏCLÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È»á¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯µî½¢¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥å¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤Ë½ÏÎ¸¤¬É¬Í×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£½½Ê¬¤Ë¤Þ¤º¤Þ¤ºÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥Ö°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÏÁ°¿Ê¤¹¤ë¡×
¡ÖÊü½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢»Ä¤¹¤Î¤¬Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤Í¡£¡Ê´ú¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ë»ä¤Î·üÇ°¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¸«¤»¤¿Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡Áª¼ê¤òÇä¤Ã¤Æ»ñ¶â¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ð¡¼¥È»á¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¼çÆ³¸¢¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¤ÇºÆ¤Ó¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¡Ê´ú¼ê¤È¥¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ï¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢ÀÚ¤ê»¥¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¡£¹¥¤¤Ê¤À¤±°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤Ç¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÈà¤é¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ËÊó¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÄê¤Î´ü´Ö¤Ç¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÉ¬Í×¤À¡×
¡Ö¥¥å¡¼¥ó¤ÏRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¥¥ç¥¦¥´¡Ê¸Å¶¶µü¸è¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤òË¾¤à¤«¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤»¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤òË¾¤à¤«¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡Íèµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£´ú¼ê¤Ï¤³¤Î²Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô