「POP YOURS OSAKA」第二弾ラインナップでVingoがアナウンス
10月18日（土）に大阪城ホールで初開催されるヒップホップフェスティバル『POP YOURS OSAKA』の第二弾ラインナップが発表された。
第二弾ラインナップは、元BAD HOPで今年ソロアルバム『VINNY』をリリースしたVingoがアナウンス。これで第一弾ラインナップの11組と含め12組が発表された。今後もラインナップの追加発表を予定している。
「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催となる。
第二弾発表と合わせて、チケットの二次先行の申し込み受付がスタート。既に最速先行でソールドアウトとなった券種もあるとのことで、早めのチェックを。
＜ライブ情報＞
POP YOURS OSAKA 2025
2025年10月18日（土）大阪城ホール
時間：開場12:00 / 開演13:00
https://popyours.jp/osaka2025
出演者：
Awich
Tohji
LEX
bZm
Elle Teresa
guca owl
Kaneee
MFS
MIKADO
Red Eye
STUTS
Vingo （New）
and more
（AtoZ）
チケット：オフィシャル二次先行（※抽選制）
受付期間：7月2日（水）19:00〜7月6日（日）23:59
受付URL ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours-osaka/
A席（スタンド） 通常 \12,800（税込）
A席（スタンド） 限定Tシャツ付き \19,300（税込・Tシャツ送料込）
A席（スタンド） 限定グッズセット付き \24,800（税込・グッズ送料込み）
A席（アリーナ後方）通常 ￥12,800（税込） SOLD OUT
A席（アリーナ後方）限定Tシャツ付き \19,300（税込・Tシャツ送料込）SOLD OUT
A席（アリーナ後方）限定グッズセット付き \24,800 （税込・グッズ送料込み）SOLD OUT
ゴールド 通常 \22,800（税込）
ゴールド 限定Tシャツ付き \29,300 （税込・Tシャツ送料込み）
ゴールド 限定グッズセット付き\34,800（税込・グッズ送料込み）
《ゴールドチケット特典》
ステージ付近 ゴールド専用エリア / 来場者特典パス
お問い合わせ窓口：GREENS CORPORATION: 06-6882-1224（平日12:00〜18:00）
主催：株式会社スペースシャワーネットワーク
制作：SMASH / GREENS / WWW
Art Direction: Kei Sakawaki
Key Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka
CG Artist: Kazusa
第二弾ラインナップは、元BAD HOPで今年ソロアルバム『VINNY』をリリースしたVingoがアナウンス。これで第一弾ラインナップの11組と含め12組が発表された。今後もラインナップの追加発表を予定している。
「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催となる。
＜ライブ情報＞
POP YOURS OSAKA 2025
2025年10月18日（土）大阪城ホール
時間：開場12:00 / 開演13:00
https://popyours.jp/osaka2025
出演者：
Awich
Tohji
LEX
bZm
Elle Teresa
guca owl
Kaneee
MFS
MIKADO
Red Eye
STUTS
Vingo （New）
and more
（AtoZ）
チケット：オフィシャル二次先行（※抽選制）
受付期間：7月2日（水）19:00〜7月6日（日）23:59
受付URL ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours-osaka/
A席（スタンド） 通常 \12,800（税込）
A席（スタンド） 限定Tシャツ付き \19,300（税込・Tシャツ送料込）
A席（スタンド） 限定グッズセット付き \24,800（税込・グッズ送料込み）
A席（アリーナ後方）通常 ￥12,800（税込） SOLD OUT
A席（アリーナ後方）限定Tシャツ付き \19,300（税込・Tシャツ送料込）SOLD OUT
A席（アリーナ後方）限定グッズセット付き \24,800 （税込・グッズ送料込み）SOLD OUT
ゴールド 通常 \22,800（税込）
ゴールド 限定Tシャツ付き \29,300 （税込・Tシャツ送料込み）
ゴールド 限定グッズセット付き\34,800（税込・グッズ送料込み）
《ゴールドチケット特典》
ステージ付近 ゴールド専用エリア / 来場者特典パス
お問い合わせ窓口：GREENS CORPORATION: 06-6882-1224（平日12:00〜18:00）
主催：株式会社スペースシャワーネットワーク
制作：SMASH / GREENS / WWW
Art Direction: Kei Sakawaki
Key Visual Design: Kei Sakawaki, Hiroaki Hidaka
CG Artist: Kazusa