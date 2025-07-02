【今夜放送】『2025 FNS歌謡祭 夏』タイムテーブル 玉珠の50組超のパフォーマンス！
相葉雅紀と井上清華アナが司会を務め、今夜18時30分より放送される『2025 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）のタイムテーブルが、同局公式サイトで発表となった。
【写真】平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太のインタビューカットも！ 『THE_i ‐what is Number_i‐』場面写真ギャラリー
今回の同番組は、オーディション番組を通して結成し、今年4月にメジャーデビューを果たした話題沸騰中のガールズグループ・HANAがフジテレビの音楽番組に初出演。Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”他、多くの配信チャートで1位を獲得し、世界からの注目を集める彼女たちが、スタジオで生パフォーマンスする。
さらに、7月7日にデビューを控えるTOBEの新星・CLASS SEVENがテレビ初歌唱。デビュー曲をどこよりも早く届ける。このほか、INI、アイナ・ジ・エンド、ELAIZA（池田エライザ）、郷ひろみ、GENERATIONS、timelesz、DA PUMP、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、氷川きよし、FANTASTICS、ME：I、三浦大知（50音順）が出演。一夜限りの音楽の祭典を盛り上げる。
そのほか目玉としては、昨年放送された『2024 FNS歌謡祭 第2夜』におよそ9年ぶりに出演し、自身主演ドラマの主題歌を披露した香取慎吾と、彼が大尊敬する郷ひろみとのコラボが実現。さらに、草なぎ剛が出演し、自身が作詞作曲した「STAY WITH ME」を地上波初披露する。
2018年に解散し、2024年に期間限定で復活したAqua Timezが、およそ16年ぶりに本番組のステージに復活。今年デビュー20周年を迎える彼らが、代表曲の「虹」をFANTASTICSの八木勇征、INIの藤牧京介と1夜限りの世代を超えたコラボが実現。デビュー40周年を迎え、先日ハワイで6000人の観客を集めたメモリアルライブを成功させたTUBEが、この夏にリリースするコラボアルバムの中から、近藤真彦・織田哲郎とのコラボ楽曲を初披露する。
※出演者は五十音順
※構成の変更、出演時間が前後する可能性あり
【18時半〜】
・AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」
・CLASS SEVEN「miss you」
・原因は自分にある。「カラフるワンダフル」
・こっちのけんと×中島健人「はいよろこんで」
・GENERATIONS「Magic Hour」
・日向坂46「Love yourself！」
・ME:I「MUSE」
【19時頃〜】
・INI「Pineapple Juice」
・＆TEAM「Deer Hunter」
・郷ひろみ×香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」／「GOLDFINGER’99」
・TUBE×近藤真彦×織田哲郎「6、6、Rock！」
・東方神起「接吻」／ORIGINAL LOVE
・Travis Japan「Would You Like One？」
・なにわ男子「ギラギラサマー」
・氷川きよし×倖田來未「TATTOO」／中森明菜
・平手友梨奈「ガラスの十代」／光GENJI
・BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」
・Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
・LE SSERAFIM「DIFFERENT」
20時〜22時台も豪華アーティストが集結！
【20時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド「革命道中」
・幾田りら「恋風」
・ORANGE RANGE「以心電信」
・ORANGE RANGE×INI「イケナイ太陽」
・CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
・timelesz「Rock this Party」
・NiziU「Shining day」
・HANA「Burning Flower」
・FANTASTICS「Got Boost？」「Candy Blaze」
・FRUITS ZIPPER「かがみ」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」
・三浦大知「Horizon Dreamer」
・M!LK×ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」
FANTASTICS (佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜)・＆TEAM (K・TAKI・MAKI)
【21時頃〜】
・EIKO＆shin feat. 幾田りら「Sing along！！！」
・XG「NEW DANCE」
・ELAIZA「蝶々結び」／Aimer
・草なぎ剛「STAY WITH ME」
・倖田來未×NiziU（MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA）「Butterfly」
・SUPER BEAVER「主人公」
・松田元太・松倉海斗（Travis Japan）「小さな恋のうた」／MONGOL800
・TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」／BIGBANG
・氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「◆桃色片想い◆」／松浦亜弥（◆はハートマーク）
・ME:I「ミスター」／KARA
・Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
・Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
【22時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド×ELAIZA「Story」／AI
・Aqua Timez×八木勇征（FANTASTICS）×藤牧京介（INI）「虹」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER） × Superfly「人として」
・香取慎吾「UNERI KUNERI（feat. Kroi）」
・DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」
・中島健人「MONTAGE」
・Number_i「GOD_i」
・NEWS「チャンカパーナ」
【写真】平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太のインタビューカットも！ 『THE_i ‐what is Number_i‐』場面写真ギャラリー
今回の同番組は、オーディション番組を通して結成し、今年4月にメジャーデビューを果たした話題沸騰中のガールズグループ・HANAがフジテレビの音楽番組に初出演。Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”他、多くの配信チャートで1位を獲得し、世界からの注目を集める彼女たちが、スタジオで生パフォーマンスする。
そのほか目玉としては、昨年放送された『2024 FNS歌謡祭 第2夜』におよそ9年ぶりに出演し、自身主演ドラマの主題歌を披露した香取慎吾と、彼が大尊敬する郷ひろみとのコラボが実現。さらに、草なぎ剛が出演し、自身が作詞作曲した「STAY WITH ME」を地上波初披露する。
2018年に解散し、2024年に期間限定で復活したAqua Timezが、およそ16年ぶりに本番組のステージに復活。今年デビュー20周年を迎える彼らが、代表曲の「虹」をFANTASTICSの八木勇征、INIの藤牧京介と1夜限りの世代を超えたコラボが実現。デビュー40周年を迎え、先日ハワイで6000人の観客を集めたメモリアルライブを成功させたTUBEが、この夏にリリースするコラボアルバムの中から、近藤真彦・織田哲郎とのコラボ楽曲を初披露する。
※出演者は五十音順
※構成の変更、出演時間が前後する可能性あり
【18時半〜】
・AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」
・CLASS SEVEN「miss you」
・原因は自分にある。「カラフるワンダフル」
・こっちのけんと×中島健人「はいよろこんで」
・GENERATIONS「Magic Hour」
・日向坂46「Love yourself！」
・ME:I「MUSE」
【19時頃〜】
・INI「Pineapple Juice」
・＆TEAM「Deer Hunter」
・郷ひろみ×香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」／「GOLDFINGER’99」
・TUBE×近藤真彦×織田哲郎「6、6、Rock！」
・東方神起「接吻」／ORIGINAL LOVE
・Travis Japan「Would You Like One？」
・なにわ男子「ギラギラサマー」
・氷川きよし×倖田來未「TATTOO」／中森明菜
・平手友梨奈「ガラスの十代」／光GENJI
・BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」
・Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
・LE SSERAFIM「DIFFERENT」
20時〜22時台も豪華アーティストが集結！
【20時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド「革命道中」
・幾田りら「恋風」
・ORANGE RANGE「以心電信」
・ORANGE RANGE×INI「イケナイ太陽」
・CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
・timelesz「Rock this Party」
・NiziU「Shining day」
・HANA「Burning Flower」
・FANTASTICS「Got Boost？」「Candy Blaze」
・FRUITS ZIPPER「かがみ」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」
・三浦大知「Horizon Dreamer」
・M!LK×ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」
FANTASTICS (佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜)・＆TEAM (K・TAKI・MAKI)
【21時頃〜】
・EIKO＆shin feat. 幾田りら「Sing along！！！」
・XG「NEW DANCE」
・ELAIZA「蝶々結び」／Aimer
・草なぎ剛「STAY WITH ME」
・倖田來未×NiziU（MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA）「Butterfly」
・SUPER BEAVER「主人公」
・松田元太・松倉海斗（Travis Japan）「小さな恋のうた」／MONGOL800
・TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」／BIGBANG
・氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」
・FRUITS ZIPPER×CUTIE STREET「◆桃色片想い◆」／松浦亜弥（◆はハートマーク）
・ME:I「ミスター」／KARA
・Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
・Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
【22時頃〜】
・アイナ・ジ・エンド×ELAIZA「Story」／AI
・Aqua Timez×八木勇征（FANTASTICS）×藤牧京介（INI）「虹」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER） × Superfly「人として」
・香取慎吾「UNERI KUNERI（feat. Kroi）」
・DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」
・中島健人「MONTAGE」
・Number_i「GOD_i」
・NEWS「チャンカパーナ」