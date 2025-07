リラックス時間が楽しく！ICEBERG mini

『ICEBERG mini(アイスバーグ ミニ)』が、2025年7月1日より江ノ島・海の家14店舗で販売スタート。

ICEBERG mini

・特長 : ノンニコチン・ノンタール、日本製、約400回吸引

・価格 : 税込1,100円

・販売場所 : 江ノ島海水浴場内・海の家14店舗(7月1日現在)

・販売期間 : 2025年7月1日〜8月31日(夏季限定)

■販売先

楽天市場、Beyond Vape Japan公式など

『ICEBERG mini(アイスバーグ ミニ)』が、2025年7月1日より江ノ島・海の家14店舗で販売スタートしました。

「夏の映えアイテム」としてSNSでも話題拡大中です。

AMDIAは、6月の「氷の日」発売以来、オンラインとリアル両面で人気を拡大。

現在開催中の「フレーバー総選挙2025とも連動し、今夏のビーチシーシャブームの中心的アイテムになりつつあります。

ポスター

■利用者の声(例)

・「ICEBERG miniでリラックス時間がもっと楽しくなった」

・「ノンニコチンだから軽く吸えて気軽」

・「江ノ島の海で映えるアイテム!」

