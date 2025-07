旅行前におそろいのかりゆしウェアを手軽に揃えられる！MAJUN OKINAWA「夏旅フェア」

MAJUN OKINAWAは、カップルやファミリー、グループ旅行を対象に、旅行前におそろいのかりゆしウェアを手軽に揃えられるセット割引キャンペーン「夏旅フェア」を、2025年7月2日(水)より公式オンラインストア限定で開始します。

MAJUN OKINAWA「夏旅フェア」

さらに、先着50名様には、MAJUNの人気デザインを散りばめた“オリジナルミニうちわ”をプレゼント。

旅支度から沖縄気分を高められる、期間限定の特別企画です。

■「夏旅フェア」概要

MAJUNでは公式オンラインストア限定で、2点以上の対象かりゆしウェア購入によりセット割引が適用されるキャンペーンを実施。

ご家族やカップル、ご友人同士でのおそろいコーデを、旅行前に自宅から手軽に準備できて、旅行当日はそのままおそろいコーデで出発可能。

現地での写真撮影にも映え、旅の思い出をより鮮やかに彩ります。

そして今回のキャンペーンでは、先着50名様に、MAJUNの人気アイテムが美しくレイアウトされた「オリジナルミニうちわ」をプレゼント。

かりゆしウェアの華やかな世界観が詰まったこの特典は、旅の小道具としてはもちろん、お土産や記念アイテムとしてもおすすめです。

■開催概要

・内容 : フェア対象のかりゆしウェア2点以上の購入でセット割引を適用

(2枚以上で1,000円OFF、3枚以上で2,000円OFF、5枚以上で3,500円OFF)

・特典 : 先着50名様に「オリジナルミニうちわ」プレゼント(商品に同梱)

※税込15,000円以上購入の方が対象

・対象店舗: 公式オンラインストア限定

・期間 : 2025年7月2日(水)20:00〜2025年7月31日(木)23:59

■対象商品ピックアップ

【琉球更紗デニム】

ユウナ、琉球ツツジ、ブーゲンビリア――南国の花を更紗柄で上品にアレンジ。

派手すぎず落ち着いたトーンカラーは、家族でリンクコーデしてもまとまり感があります。

4.5オンスの綿100%デニムは、特殊な洗い加工で柔らかく、着た瞬間から肌になじみます。

琉球更紗デニム

販売価格:18,700円(税込)

【琉球更紗デニム(サロペット)】

沖縄の花々を、美しい更紗模様で表現。

落ち着いたトーンカラーが上品に映え、リゾートでもタウンユースでも好印象です。

肩ストラップで着丈調整OK、便利なポケット付きで機能性も優れています。

琉球更紗デニム(サロペット)

販売価格:24,200円(税込)

【琉球更紗デニム(キッズサロペット)】

上品な更紗柄をラフなデニムでカジュアルダウン。

動きやすくて軽やかな綿100%の4.5オンスデニムは、元気いっぱいのお子さまにぴったり!

インディゴと明るめブルーの2色展開だから、男の子も女の子も、それぞれの「らしさ」で楽しめます。

琉球更紗デニム(キッズサロペット)

販売価格:13,750円(税込)

【フォレスティブテック】

鮮やかさと品の良さが調和する、南国リゾートシャツ。

ユウナや南国植物が生き生きと描かれた、トロピカルなデザインが目を惹く一枚。

落ち着いたベースカラーと絶妙なコントラストで、派手すぎず上品な華やかさを演出します。

同柄のショートパンツとセットアップで着ると、リゾート気分をさらに格上げ。

フォレスティブテック

販売価格:17,050円(税込)

【フォレスティブテック(ショートパンツ)】

南国の風を感じる、上品リゾートパンツ。

南国植物を大胆に配しつつ、シックなベースカラーで落ち着いた印象に。

リゾートらしい華やかさと、大人っぽさが共存する絶妙なデザインです。

同柄のシャツと合わせたセットアップコーデは、沖縄の海にも街にもよく映えるイチオシスタイル。

フォレスティブテック(ショートパンツ)

販売価格:14,300円(税込)

