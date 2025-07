目に優しく眩しさを抑えたデスクライト！山田照明『Z-10G』

山田照明は、発売から半世紀以上の歴史を持つ高い実用性とデザインを兼ね備えたデスクライト「Z-LIGHT(ゼットライト)」のベストセラーシリーズ「Z-10」より、さらに目に優しく眩しさを抑えた新製品『Z-10G』を販売中。

山田照明『Z-10G』

ラインナップ: Z-10G B ブラック

Z-10G W ホワイト

Z-10G SL シルバー

価格 : 17,800円(税抜)

素材 : 鋼/アルミ/樹脂

重量 : 1.4kg

山田照明は、発売から半世紀以上の歴史を持つ高い実用性とデザインを兼ね備えたデスクライト「Z-LIGHT(ゼットライト)」のベストセラーシリーズ「Z-10」より、さらに目に優しく眩しさを抑えた新製品『Z-10G』を販売中です。

目に優しく眩しさを抑えた『Z-10G』は、光源が目に入りづらいグレアレスシェードで、オフィス、ご家庭、モノ作りの現場で作業に集中できるデスクライトです。

空間に溶け込むシャープなデザインと幅広い作業に最適な明るさを実現。

■『Z-10G』主な特徴

<明るいのに眩しくない>

眩しさが感じにくいように光源を奥まった位置にレイアウト

眩しさを軽減

<集中できる明かり>

新たに設計した“光源が目に入りづらいグレアレスシェード”を採用。

集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じることが少なくなります。

集中したい時間をサポートするデスクライトです。

グレアレス設計

