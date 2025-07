心の豊かさと知的創造性を育む！四天王寺大学みらい科学教育推進「ひらめき☆ときめきサイエンス」

四天王寺大学みらい科学教育推進室は、令和7年7月26日(土)に、中高生の科学的好奇心を直に刺激して“ひらめき”、“ときめく”心の豊かさと知的創造性を育むプログラム「ひらめき☆ときめきサイエンス」を開催します。

四天王寺大学みらい科学教育推進「ひらめき☆ときめきサイエンス」

開催日時 :令和7年7月26日(土)10:00〜17:00

開催場所 :四天王寺大学(所在地:大阪府羽曳野市 集合場所8号館)

受講対象者 :中学生・高校生

募集人数 :20名

予約 :必須

プログラム内容:実験(1) マグネシウム・亜鉛・銅のパワーを確かめよう

実験(2) 花火の色を探究する炎色反応を楽しもう

実験(3) 液体チッ素で-196℃の世界を楽しむランチタイム実験

実験(4) アンモニアの噴水で気体の性質を探ろう

実験(5) うがい薬とビタミンCを使った酸化還元反応

実験(6) 胃薬によるデンプンの変化

「ひらめき☆ときめきサイエンス」は、日本学術振興会が全国で展開しており、小・中・高校生が、直に見る、聞く、触れることで、科学のおもしろさを感じてもらう取り組みとして実施されています。

本学はみらい科学教育推進室長の佐藤美子先生が採択を受け開催するもので今回で9回目を迎えます。

当日は、身の回りの材料の性質を探究するマイクロスケール実験として、気体の性質を確かめる「液体窒素」を用いた実験や「アンモニアの噴水」実験、金属を用いて「金属樹の観察」などを行います。

