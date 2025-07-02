【クラブW杯】ベスト8決定“欧州5、南米2、アジア1” 準々決勝パリSG−バイエルン レアル・マドリード−ドルトムント
◇サッカーFIFAクラブワールドカップ2025(6/15〜 7/14、アメリカ)
グループステージを突破した16チームによるノックアウトステージ1回戦。
ここまでベスト8進出を決めたのは、パルメイラス(グループA1位/ブラジル)、パリ・サンジェルマン(グループB1位/フランス)、バイエルン(グループC2位/ドイツ)、チェルシー(グループD2位/イングランド)、フルミネンセ(グループF2位/ブラジル)、アルヒラル(グループH2位/サウジアラビア)の6チーム。
現地1日の試合では新たに、レアル・マドリード(クループH1位/スペイン)、ドルトムント(グループF1位/ドイツ)が勝利し、ベスト8に駒を進めました。
ベスト8に進んだ内訳はヨーロッパ5クラブ、南米2クラブ、アジア1クラブの構成。準々決勝のカードは、パルメイラス−チェルシー、フルミネンセ−アルヒラル、パリ・サンジェルマン−バイエルン、ドルトムント−レアル・マドリードとなっています。
【ノックアウトステージ1回戦】
◆6月28日
パルメイラス 1−0 ボタフォゴ
チェルシー 4−1 ベンフィカ
◆6月29日
パリ・サンジェルマン 4−0 インテル・マイアミ
バイエルン 4−2 フラメンゴ
◆6月30日
フルミネンセ 2−0 インテル・ミラノ
アルヒラル 4−3 マンチェスター・シティ
◆7月1日
レアル・マドリード 1−0 ユベントス
ドルトムント 2−1 モンテレイ
【準々決勝】
◆7月4日
フルミネンセ−アルヒラル
パルメイラス−チェルシー
パリ・サンジェルマン−バイエルン
レアル・マドリード−ドルトムント