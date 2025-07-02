¼Â¤Î¿Æ»Ò¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡©¡¿¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¬
¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¡ÊÃÓÅÄ57CRAZY¡Ê´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡Ë¡§Ãø¼Ô¡¦¸¶ºî¡¢¤Ý¤Ý¤³¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡Ë¡¡¡¡¡¡Âè12²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û
¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Éã¡ÊÃÓÅÄ57CRAZY¡Ë¤ÈÌ¼¡ÊÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¡£Éã¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ëÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¡¢»Ò°é¤Æ¤òºÊ¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¹Â¤¬¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÉã¤ÏÌ´¤òÄü¤á¤Æ½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤ËºÊ¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£Î¥º§¤·¤ÆÌ¼¤È¤Î¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Äü¤á¤¿Ì´¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½¡£¤ª¾Ð¤¤¤òÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢Ì¼¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢»Ò°é¤Æ¡õÌ¡ºÍ¤ÎÊ³Æ®µ¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
´°½Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Éã¡ÊÃÓÅÄ57CRAZY¡Ë¤ÈÌ¼¡ÊÃÓÅÄ¥ì¥¤¥é¡Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¡£Éã¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ëÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¡¢»Ò°é¤Æ¤òºÊ¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¹Â¤¬¡£²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÉã¤ÏÌ´¤òÄü¤á¤Æ½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤ËºÊ¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£Î¥º§¤·¤ÆÌ¼¤È¤Î¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Äü¤á¤¿Ì´¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½¡£¤ª¾Ð¤¤¤òÄü¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢Ì¼¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢»Ò°é¤Æ¡õÌ¡ºÍ¤ÎÊ³Æ®µ¡Ø¿Æ»ÒÌ¡ºÍ¡ª¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª