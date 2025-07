Stray Kidsが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第563回に登場することを発表した。 ◆Stray Kids 動画 6月18日に発売となったばかりの日本3rdミニアルバム『Hollow』から、リード曲「Hollow」を一発撮りでパフォーマンスする。 『Hollow』は、日本作品としては約3年ぶりとなるミニアルバム。さらに、Stray Kids初の、全曲日本オリジナル楽曲で構成された作品となっている。初週73万枚を売り上げ、海外アーティストとして今年度最高初週売上を記録したという。 「Hollow」は、メロディアスで心地よいメロディと、切ない歌詞が印象的なミディアムチューンだという。英語で「空っぽ」という意味の「Hollow」と、「独りぼっち」、「さみしい」という意味の韓国語「홀로(ホルロ)」の2つの言葉をかけあせて名付けられ、歌詞は、ある日突然むなしく感じたり、空っぽだと思ってしまったりする、そんな感情を表現した楽曲とのこと。STAY(※Stray Kidsのファンの名称)が「さみしい」と感じた時には、Stray Kidsがそのさみしさを埋めてあげたい、そんな気持ちも込められている。 メンバーは、一発撮りを終えると、「新曲なので緊張した」と語りつつも、笑顔やリラックスした表情を見せ、終始穏やかな撮影になったとのこと。「Stray Kids - Hollow / THE FIRST TAKE」は、7月2日22時に「THE FIRST TAKE」YouTubeチャンネルにてプレミア公開となる。 ◆ ◆ ◆ ■Stray Kidsコメント「Hollow」という曲は空虚さを満たそうとする渇望を込めた曲です。“寂しさがにじみ出る曲”ですので、是非たくさん聴いていただきたいです。 ◆ ◆ ◆ ◾️ 「Hollow」配信:https://straykids.lnk.to/oFWrZM ■日本3rdミニアルバム『Hollow』2025年6月18日(水)発売予約:https://straykids.lnk.to/dmCUaj特設:https://www.straykidsjapan.com/hollow/ ◆先行配信 「Hollow」配信:https://straykids.lnk.to/oFWrZM ◆シリアルナンバー応募特典 初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤(初回仕様)、期間生産限定盤(初回仕様)に封入されているシリアルナンバーで、『Hollow』発売記念購入者限定オフラインイベントにて実施される「メンバー個別ハイタッチ会」、「メンバー個別サイン会」、「メンバーユニットハイタッチ会」、「メンバー全員サイン会」および郵送でのプレゼントとなる、「メンバー全員直筆サイン入りポストカード」、「メンバー手作りオリジナルチェキ」のいずれかにご応募いただけます。 応募期間:2025年6月17日(火)10:00〜2025年6月29日(日)23:59まで 日程:関東会場・関西会場の2か所で開催予定 ※開催日時・参加方法詳細は決定次第オフィシャルサイトをご参照ください。 ◆収録曲 1. Hollow 2. Parade 3. Never Alone 4. just a little 5. 宿命 6. Hollow (Instrumental) ※FC限定盤のみ収録 […]

The post Stray Kids、「THE FIRST TAKE」で最新ミニアルバムからリード曲「Hollow」を一発撮りパフォーマンス first appeared on BARKS.