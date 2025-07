Official髭男dismが、2025年10月に開業する新アリーナ「TOYOTA ARENA TOKYO」にて、音楽ライブのこけら落とし公演を開催することが決定した。 今年、自身初となるスタジアムツアーを完走し、ライブバンドとしての存在感をさらに高めたOfficial髭男dism。 その勢いをそのままに、新アリーナの幕開けを飾る<Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO>を、10月11日・12日の2日間にわたって開催する。 本公演は、TOYOTA ARENA TOKYOのプロジェクトコンセプト「可能性にかけていこう」に、Official髭男dismが共鳴したことを契機に実現。 バンドにとっても、アリーナにとっても、新たな節目となる記念すべき2日間となるだろう。 チケット申し込みは、7月3日12時よりW会員先行の受付開始となる。 なお、6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の全国公開も決定している。 本作はライブの模様を劇場上映用に編集した形でお届けする。体感型ライブ映像作品となっており、10月17日より全国47都道府県の映画館にて上映される。 ムビチケ前売券(オンライン)を購入した方には、購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、さらに入場時には購入者限定のムビチケデジタルカードがプレゼントされることも決定している。上映劇場の詳細など続報は、追って劇場版の特設サイトにて公開される予定だ。 <Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO>日時:2025年10月11日(土)、12日(日)開場/開演時間:18:00/19:00 ※両日共通会場:TOYOTA ARENA TOKYOTOYOTA ARENA TOKYO公式WEBサイト:https://www.toyota-arena-tokyo.jp/ ▼券種/料金指定席:11,000円(税込)指定親子席:大人11,000円(税込)・こども5,500円(税込)ステージバックサイド席:11,000円(税込) チケット販売:W会員先行:7月3日(木) 12:00〜7月14日(月) 23:59まで※チケット詳細、注意事項等は「Official髭男dism one-man live in TOYOTA ARENA TOKYO」の公演ページをご確認ください。URL:https://event.higedan.com/feature/onemanlive_2025 『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』【公開日】2025年10月17日(金)TOHOシネマズ日比谷ほか全国47都道府県の劇場で公開※本作は劇場上映用に編集された内容となります。※上映劇場、上映時間は追って発表となります。 […]

