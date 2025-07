w.o.d.が、新曲「TOKYO CALLING」を7月9日に配信リリースすることを発表した。 「TOKYO CALLING」は、アレンジャーにMONJOEを迎え制作された強力なダンスチューン。w.o.d.らしい強度の高いバンドアンサンブルはそのままに、複数曲をマッシュアップしたかのような目まぐるしい展開はまさに“新機軸”と言うにふさわしい楽曲に仕上がっているという。配信ジャケット写真も公開。リリース情報解禁に際し、ティザー映像も公開となっている。メンバーのオリジナルコメントを見ることができるPre Add / Pre Saveも実施中。 https://youtu.be/V6HDhpbAKLU さらに、7月23日には「TOKYO CALLING」も収録の、自身初となるEP『grunge is dead. EP』の配信リリースも決定した。w.o.d.の原点とも言える3ピースグランジサウンドを全面に打ち出しつつも、これまでとは一線を画す楽曲群が収録されるとのこと。 ◆ ◆ ◆ ◾️メンバーコメントTOKYOへ、愛と絶望を込めて♡ w.o.d. サイトウタクヤ(Vo, G) ◆ ◆ ◆ 夏にはワンマンツアー“LOVE BUZZ Tour”の開催も決まっており、現在チケット販売中だ。 ◾️デジタルシングル「TOKYO CALLING」 2025年7月9日(水)配信リリースhttps://w-o-d.lnk.to/TOKYO_CALLINGメンバーオリジナルコメントが見れるPreAdd/PreSave実施中作詞作曲:サイトウタクヤ 編曲:w.o.d. , MONJOE ◆デジタルEP『grunge is dead. EP』2025年7月23日(水)リリース※詳細後日発表 ◾️<LOVE BUZZ Tour> 2025年8月23日(土)東京/Zepp ShinjukuOPEN 17:00 START 18:00 2025年9月11日(木)愛知/Electric Lady LandOPEN 18:00 START 19:00 2025年9月12日(金)大阪/BIGCATOPEN 18:00 START 19:00 TICKETS:Adv \4,600(+1D)▼リリース記念先行受付期間:7月2日(水)18:00〜7月13日(日)23:59受付URL: https://w.pia.jp/t/wod-tour25/ 関連リンク ◆w.o.d. オフィシャルサイト◆w.o.d. オフィシャルX◆w.o.d. […]

