Lucky Kilimanjaroが、デジタルシングル「はるか吠える」を本日リリースした。 ◆Lucky Kilimanjaro 動画 新曲「はるか吠える」は、アッパーな夏のダンスチューンとはまた一味違った、エモロックとドラムンベースを融合させた意欲作だという。この暑い夏を爽やかに彩る、新たなLucky Kilimanjaroの一面を魅せるサウンドが誕生した。特に、イントロなしで熊木(Vo)の弾き語りから始まる構成にぜひ注目して欲しい。「ディストーション」という歌詞をトリガーに多様な音色が加わり、一気に展開させる楽曲は、夏の開放感をも感じさせる。彼らの音楽性の幅広さと、常に進化し続ける姿勢を体現した一曲と言えるとのことだ。 そして、楽曲リリースと同日の18時、YouTubeにてミュージックビデオも公開された。このミュージックビデオは、街中で音楽に乗りながら自由に踊る熊木を見た人々が、次々と触発されたかのように想い想いのダンスを踊り始めるミュージカルのようなストーリーになっているという。さらに、映像流れるアドトラックの上で演奏する熊木を見ながらオーディエンスがライブのように盛り上がるシーンはぜひご覧いただきたい。 また、Lucky Kilimanjaroは現在、全12都市を巡る全国ツアー<LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE>を開催しており、8月3日開催の東京・TOYOSU PIT公演は既にソールドアウトとなっているが、Zepp Nagoya公演は一般発売受付中だ。その他各地公演も後日一般発売がスタートする。 ◾️<LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE> 2025年 ※終了公演は省略8月3日(日)東京:TOYOSU PIT ※SOLD OUTOPEN/17:00 START/18:008月9日(土)名古屋:Zepp NagoyaOPEN/17:00 START/18:009月20日(土)高松:FesthalleOPEN/17:00 START/18:009月23日(火・祝) 福岡:Zepp FukuokaOPEN/17:00 START/18:0010月25日(土) 大阪:なんばHatchOPEN/17:00 START/18:0010月26日(日) 岡山:CRAZY MAMA KINGDOMOPEN/17:00 START/18:0011月16日(日) 広島:CLUB QUATTROOPEN/17:00 START/18:0011月24日(月・祝) 札幌:Zepp SapporoOPEN/17:00 START/18:00 一般発売受付中▼名古屋:Zepp Nagoya前売りチケット料金:6,000円 企画制作:dreamusic Artist Management,Inc./VINTAGE ROCK std.TOTAL INFORMATION:VINTAGE ROCK std.TEL. […]

