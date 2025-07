THREE1989が、2025年7月2日に4年ぶりとなる配信限定アルバム『2089』をリリースした。 ◆THREE1989 動画 メンバーの生まれ年である「1989」から100年後にも残るアルバムをという想いで『2089』と名付けられた今作。アルバムに対するメンバーからのコメントが届いている。 ◆ ◆ ◆ ◾️Shohei(Vo)コメント恋しても良し、泣いても良し、踊っても良し。アナタの人生の側で流れるBGMが100年続きますように。“2089年”という未来、僕たちの子孫が、そしてその時代を生きる人も聴き惚れるアルバムになればと願いを込めて書きました。これが、THREE1989のポップス真骨頂。 ◆ ◆ ◆ ◾️Shimo(Key)コメント「小学生が未来の自分に手紙を書くように」--このアルバムは、THREE1989にとっての「100歳の自分へ宛てたタイムカプセル」。どの曲も、未来へのメッセージボトルで僕らの新しい一面を共作で携わってる方々が引き出してくれました。音楽の価値は必ずこの先変化していきます。だから書き留めることが大事で、「あの時はこうだった…」と日々を振り返れる為の言わば「日記」のようなもの。2089年のリスナーに、THREE1989の「今」が届きますように。 ◆ ◆ ◆ ◾️Datch(DJ)コメント“2089”という未来の年号を冠したこのアルバムは、THREE1989の“記憶”であり、“未来”への手紙です。このアルバムでは、個性が光る多彩なアーティストの皆さんと実にバラエティ豊かなを音楽を作りました。それ自体が、この時代を記録するメッセージになってると思います。それぞれの時間と想いが重なり合い、生まれた全9曲。時代もジャンルも越境しながら、“今”という瞬間を閉じ込めたアルバムです。 ◆ ◆ ◆ リリースに際して、アルバムのトレイラー映像も公開されているので、ぜひチェックしてほしい。 ◾️配信限定アルバム『2089』発売日:2025年7月2日(水)配信:https://three1989.lnk.to/2089 ◆トラックリスト 01. Have a Nice Cry ! ※新曲 02. Sweet Sweet feat. 土岐麻子 03. アイイロ 04. 瀬戸際ミーツガール 05. 閃光ループ 06. 泡沫ジレンマ feat. SUKISHA 07. Last Tape 08. Down Town (Prod. Tokimeki Records) 09. 人生タクシー ※新曲 関連リンク ◆THREE1989 オフィシャルサイト◆THREE1989 オフィシャル X◆THREE1989 オフィシャルInstagram◆THREE1989 オフィシャルYouTubeチャンネル

