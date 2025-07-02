Àî¸ý½ÕÆà¡¢T¥·¥ã¥Ä¡ß¥Ç¥Ë¥à¤¬±Ç¤¨¤ëÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷´¶Áý¤·Áý¤·¡×
7·î1Æü¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤Î¿¶¤ê¸þ¤SHOT¤Ê¤É¤ò¸ø³«
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡ÊFENDI¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀî¸ý¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö100¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë2025-26AW Collection¤Ë¤Æ FENDI SPY BAG¤¬ÂÔË¾¤ÎÉü³è¡£¡×¤È¾Ò²ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ä¥¤¥¹¥È¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤¯¤Æ Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥â¡¼¥É¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¹ç¤¤¤½¤¦¡£¡×¤È¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÄÖ¤ë¤È¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¿¶¤ê¸þ¤¯»Ñ¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÊú¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î½÷´¶Áý¤·Áý¤·¤Ç¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÄ±©ÄÝÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÀî¸ý¡£¥ª¥Õ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Ï¡¼¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤â¹¥É¾¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï197Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë