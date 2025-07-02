¡Ö´í¸±¤Ê¾ð»ö¡×¤«¤é38Ç¯...78ºÐÊÆ½÷Í¥¤Î¿²ÊÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³ ¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
à´¬±Àá¿²ÊÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¡Ö´í¸±¤Ê¾ð»ö¡×¡Ö101¡×¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÍÌ¾¤Ê¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥º(78)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾þ¤é¤Ê¤¤ÌµÂ¤ºî¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´¬±À¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤¿¤·¤ÎÄ«¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Ë¹â¤¯Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¿²ÊÊ¤ò¼«»£¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¤È¤Æ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹ ¡×¡Ö¼¼Æâ¤Ë±À¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿!¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¥°¥ì¥ó¤Ï1982Ç¯¤Ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¼ç±é¤Î¡Ö¥¬¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î±éµ»¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£87Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê¾ð»ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£97Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö101É¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¸¶ºî¤Î¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼À½ºî¤Î¡Ö101¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ë¥¨¥é¡¦¥É¡¦¥ô¥£¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£