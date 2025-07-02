フジテレビ

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　フジテレビ系音楽特番「２０２５　ＦＮＳ歌謡祭　夏」が２日、午後６時３０分から生放送される。番組公式サイトでタイムテーブルが発表された。（出演者は５０音順）

▼午後６時３０分〜

ＡＫＢ４８「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Ｍａｙｂｅ」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」

ＣＬＡＳＳ　ＳＥＶＥＮ「ｍｉｓｓ　ｙｏｕ」

原因は自分にある。「カラフるワンダフル」

こっちのけんと×中島健人「はいよろこんで」

ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ「Ｍａｇｉｃ　Ｈｏｕｒ」

日向坂４６「Ｌｏｖｅ　ｙｏｕｒｓｅｌｆ！」

ＭＥ：Ｉ「ＭＵＳＥ」

▼午後７時頃〜

ＩＮＩ「Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ　Ｊｕｉｃｅ」

＆ＴＥＡＭ「Ｄｅｅｒ　Ｈｕｎｔｅｒ」

郷ひろみ×香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」「ＧＯＬＤＦＩＮＧＥＲ’９９」

ＴＵＢＥ×近藤真彦×織田哲郎「６、６、Ｒｏｃｋ！」

東方神起「接吻」（ＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＬＯＶＥ）

Ｔｒａｖｉｓ　Ｊａｐａｎ「Ｗｏｕｌｄ　Ｙｏｕ　Ｌｉｋｅ　Ｏｎｅ？」

なにわ男子「ギラギラサマー」

氷川きよし×倖田來未「ＴＡＴＴＯＯ」（中森明菜）

平手友梨奈「ガラスの十代」（光ＧＥＮＪＩ）

ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ「今日だけ　Ｉ　ＬＯＶＥ　ＹＯＵ（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｖｅｒ．）」

Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ「ｂｒｅａｋｆａｓｔ」

ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ「ＤＩＦＦＥＲＥＮＴ」

▼午後８時頃〜

アイナ・ジ・エンド「革命道中」

幾田りら「恋風」

ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ「以心電信」

ＯＲＡＮＧＥ　ＲＡＮＧＥ×ＩＮＩ（池粼理人・田島将吾・西洸人）「イケナイ太陽」

ＣＵＴＩＥ　ＳＴＲＥＥＴ「かわいいだけじゃだめですか？」

ｔｉｍｅｌｅｓｚ「Ｒｏｃｋ　ｔｈｉｓ　Ｐａｒｔｙ」

ＮｉｚｉＵ「Ｓｈｉｎｉｎｇ　ｄａｙ」

ＨＡＮＡ「Ｂｕｒｎｉｎｇ　Ｆｌｏｗｅｒ」

ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ「Ｇｏｔ　Ｂｏｏｓｔ？」「Ｃａｎｄｙ　Ｂｌａｚｅ」

ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲ「かがみ 」

ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲ×ＣＵＴＩＥ　ＳＴＲＥＥＴ「わたしの一番かわいいところ」

三浦大知「Ｈｏｒｉｚｏｎ　Ｄｒｅａｍｅｒ」

Ｍ！ＬＫ×ビジュイイじゃん選抜

ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ（佐藤大樹、澤本夏輝、堀夏喜）、＆ＴＥＡＭ（Ｋ、ＴＡＫＩ、ＭＡＫＩ））「イイじゃん」

▼午後９時頃〜

ＥＩＫＯ　＆　ｓｈｉｎ　ｆｅａｔ．　幾田りら「Ｓｉｎｇ　ａｌｏｎｇ！！！」

ＸＧ「ＮＥＷ　ＤＡＮＣＥ」

ＥＬＡＩＺＡ「蝶々結び」（Ａｉｍｅｒ）

草ナギ剛「ＳＴＡＹ　ＷＩＴＨ　ＭＥ」

倖田來未×ＮｉｚｉＵ（ＭＡＫＯ、ＲＩＯ、ＭＡＹＡ、ＭＡＹＵＫＡ）「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」

ＳＵＰＥＲ　ＢＥＡＶＥＲ「主人公」

松田元太×松倉海斗（Ｔｒａｖｉｓ　Ｊａｐａｎ）「小さな恋のうた」（ＭＯＮＧＯＬ８００）

ＴＲＥＡＳＵＲＥ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ　ＢＡＢＹ　−ＪＰ　Ｖｅｒ．−」（ＢＩＧＢＡＮＧ）

氷川きよし　ｗｉｔｈ　ｔ．ｋｏｍｕｒｏ「Ｐａｒｔｙ　ｏｆ　Ｍｏｎｓｔｅｒｓ」

ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲ×ＣＵＴＩＥ　ＳＴＲＥＥＴ「♡桃色片想い♡」（松浦亜弥）

ＭＥ：Ｉ「ミスター」（ＫＡＲＡ）

Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ「クスシキ」

Ｍｒｓ．　ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ「Ｓｏｒａｎｊｉ」

▼午後１０時頃〜

アイナ・ジ・エンド×ＥＬＡＩＺＡ「Ｓｔｏｒｙ」（ＡＩ）

Ａｑｕａ　Ｔｉｍｅｚ×八木勇征（ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ）×藤牧京介（ＩＮＩ）「虹」

渋谷龍太（ＳＵＰＥＲ　ＢＥＡＶＥＲ）×Ｓｕｐｅｒｆｌｙ「人として」

香取慎吾「ＵＮＥＲＩ　ＫＵＮＥＲＩ（ｆｅａｔ．　Ｋｒｏｉ）」

ＤＡ　ＰＵＭＰ「Ｐｏｎ　ｄｅ　ＳＫＹ，　Ｐｏｎ　ｄｅ　ＳＴＡＲ」

中島健人「ＭＯＮＴＡＧＥ」

Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ「ＧＯＤ＿ｉ」

ＮＥＷＳ「チャンカパーナ」