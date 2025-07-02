フジ系「ＦＮＳ歌謡祭」タイムテーブル発表 アーティスト＆歌唱曲 一覧
フジテレビ系音楽特番「２０２５ ＦＮＳ歌謡祭 夏」が２日、午後６時３０分から生放送される。番組公式サイトでタイムテーブルが発表された。（出演者は５０音順）
▼午後６時３０分〜
ＡＫＢ４８「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Ｍａｙｂｅ」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのＣｏｎｆｅｓｓｉｏｎ」
ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ「ｍｉｓｓ ｙｏｕ」
原因は自分にある。「カラフるワンダフル」
こっちのけんと×中島健人「はいよろこんで」
ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ「Ｍａｇｉｃ Ｈｏｕｒ」
日向坂４６「Ｌｏｖｅ ｙｏｕｒｓｅｌｆ！」
ＭＥ：Ｉ「ＭＵＳＥ」
▼午後７時頃〜
ＩＮＩ「Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ Ｊｕｉｃｅ」
＆ＴＥＡＭ「Ｄｅｅｒ Ｈｕｎｔｅｒ」
郷ひろみ×香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」「ＧＯＬＤＦＩＮＧＥＲ’９９」
ＴＵＢＥ×近藤真彦×織田哲郎「６、６、Ｒｏｃｋ！」
東方神起「接吻」（ＯＲＩＧＩＮＡＬ ＬＯＶＥ）
Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ「Ｗｏｕｌｄ Ｙｏｕ Ｌｉｋｅ Ｏｎｅ？」
なにわ男子「ギラギラサマー」
氷川きよし×倖田來未「ＴＡＴＴＯＯ」（中森明菜）
平手友梨奈「ガラスの十代」（光ＧＥＮＪＩ）
ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ「今日だけ Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ（Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｖｅｒ．）」
Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ「ｂｒｅａｋｆａｓｔ」
ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ「ＤＩＦＦＥＲＥＮＴ」
▼午後８時頃〜
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
幾田りら「恋風」
ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ「以心電信」
ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ×ＩＮＩ（池粼理人・田島将吾・西洸人）「イケナイ太陽」
ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ「かわいいだけじゃだめですか？」
ｔｉｍｅｌｅｓｚ「Ｒｏｃｋ ｔｈｉｓ Ｐａｒｔｙ」
ＮｉｚｉＵ「Ｓｈｉｎｉｎｇ ｄａｙ」
ＨＡＮＡ「Ｂｕｒｎｉｎｇ Ｆｌｏｗｅｒ」
ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ「Ｇｏｔ Ｂｏｏｓｔ？」「Ｃａｎｄｙ Ｂｌａｚｅ」
ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ「かがみ 」
ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ×ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ「わたしの一番かわいいところ」
三浦大知「Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｄｒｅａｍｅｒ」
Ｍ！ＬＫ×ビジュイイじゃん選抜
ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ（佐藤大樹、澤本夏輝、堀夏喜）、＆ＴＥＡＭ（Ｋ、ＴＡＫＩ、ＭＡＫＩ））「イイじゃん」
▼午後９時頃〜
ＥＩＫＯ ＆ ｓｈｉｎ ｆｅａｔ． 幾田りら「Ｓｉｎｇ ａｌｏｎｇ！！！」
ＸＧ「ＮＥＷ ＤＡＮＣＥ」
ＥＬＡＩＺＡ「蝶々結び」（Ａｉｍｅｒ）
草ナギ剛「ＳＴＡＹ ＷＩＴＨ ＭＥ」
倖田來未×ＮｉｚｉＵ（ＭＡＫＯ、ＲＩＯ、ＭＡＹＡ、ＭＡＹＵＫＡ）「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」
ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ「主人公」
松田元太×松倉海斗（Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ）「小さな恋のうた」（ＭＯＮＧＯＬ８００）
ＴＲＥＡＳＵＲＥ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ ＢＡＢＹ −ＪＰ Ｖｅｒ．−」（ＢＩＧＢＡＮＧ）
氷川きよし ｗｉｔｈ ｔ．ｋｏｍｕｒｏ「Ｐａｒｔｙ ｏｆ Ｍｏｎｓｔｅｒｓ」
ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ×ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ「♡桃色片想い♡」（松浦亜弥）
ＭＥ：Ｉ「ミスター」（ＫＡＲＡ）
Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ「クスシキ」
Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ「Ｓｏｒａｎｊｉ」
▼午後１０時頃〜
アイナ・ジ・エンド×ＥＬＡＩＺＡ「Ｓｔｏｒｙ」（ＡＩ）
Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ×八木勇征（ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ）×藤牧京介（ＩＮＩ）「虹」
渋谷龍太（ＳＵＰＥＲ ＢＥＡＶＥＲ）×Ｓｕｐｅｒｆｌｙ「人として」
香取慎吾「ＵＮＥＲＩ ＫＵＮＥＲＩ（ｆｅａｔ． Ｋｒｏｉ）」
ＤＡ ＰＵＭＰ「Ｐｏｎ ｄｅ ＳＫＹ， Ｐｏｎ ｄｅ ＳＴＡＲ」
中島健人「ＭＯＮＴＡＧＥ」
Ｎｕｍｂｅｒ＿ｉ「ＧＯＤ＿ｉ」
ＮＥＷＳ「チャンカパーナ」