¡Ú»²±¡Áª¡Û¤ß¤ó¤Ä¤¯ÅÞ¡¦ÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤Ï½ÐÇÏ¸«Á÷¤ê¡Ö¼¡¤Î½°±¡Áª¡¢Åý°ìÃÏÊýÁª¤¬ÌÜÉ¸¡×¡¡ÅìµþÁªµó¶è¤Ï¼ò°æÃÒ¹À»á¤òÍÊÎ©
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¤ÎÂçÄÅ°½¹áÅÞ¼ó¤Ï£²Æü¡¢»²±¡Áª¡Ê£³Æü¸ø¼¨¡¢£²£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¼«¿È¤Î½ÐÇÏ¸«Á÷¤ê¤ÈÅìµþÁªµó¶è¡Ê²þÁª¿ô£¶¡ÜÊä·çÁª£±¡Ë¤Ë²ñ¼ÒÌò°÷¤Î¼ò°æÃÒ¹À»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤ò¸øÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡ÈæÎãÂåÉ½¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅ»á¤Ï£Ø¤Ë¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÏÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ä¼«¿È¤ÏÎ©¸õÊä¤ò¸«Á÷¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤«¤é¤Ï¡Ø¼ò°æ¤È¤â¤Ò¤í¡Ù¤ò¸øÇ§¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤È¤·¤ÆÍÊÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¤ÎÀ¯ÅÞÍ×·ï¤Ç¤¢¤ëÆÀÉ¼Î¨£²¡ó¤ÎÃ£À®¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ØÌ¿¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¡ÙÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï·è¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢·ø¼Â¤«¤ÄÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ª¤è¤ÓÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æ»á¤ÏÆ°»º²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÀ¯¼£¤Ç¿®Íê²óÉü¡×¡Ö³Ø¹»¡¢¿¦¾ì¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¤¤¤¸¤áº¬Àä¡×¡ÖÃæ¾®´ë¶È»Ù±ç¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ç¿Í¸ýÁý²Ã¤ÈÆüËÜºÆÀ¸¡×¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£