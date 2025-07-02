【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(2日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42714.16 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42563.74 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41052.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41023.04 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40814.99 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40218.84 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39818.94 6日移動平均線
39762.48 ★日経平均株価2日終値
39439.43 均衡表転換線(日足)
39384.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39331.92 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39086.63 均衡表基準線(日足)
39066.23 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38942.07 新値三本足陰転値
38729.63 均衡表転換線(週足)
38550.83 25日移動平均線
37978.18 200日移動平均線
37719.01 均衡表雲上限(週足)
37716.83 ボリンジャー:-1σ(25日)
37640.80 26週移動平均線
37317.48 13週移動平均線
36934.16 75日移動平均線
36909.62 均衡表雲上限(日足)
36882.82 ボリンジャー:-2σ(25日)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36048.82 ボリンジャー:-3σ(25日)
35949.68 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64 均衡表基準線(週足)
35568.73 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表雲下限(日足)
34258.56 ボリンジャー:-2σ(26週)
33819.98 ボリンジャー:-2σ(13週)
32567.44 ボリンジャー:-3σ(26週)
32071.23 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 72.62(前日82.92)
ST.Slow(9日) 82.61(前日90.50)
ST.Fast(13週) 93.89(前日94.70)
ST.Slow(13週) 93.52(前日93.79)
［2025年7月2日］
株探ニュース