¡È¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹°é¤Á¡É25ºÐ¤¬J¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡£¹ÃÉÜ¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯£··î£²Æü¡¢J£²¥ê¡¼¥°¤Î¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºFC¤«¤é25ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤ò´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯£··î£±Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2000Ç¯£±·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥É¥«¤Ï¡¢170¥»¥ó¥Á¡¢68¥¥í¤È¤ä¤ä¾®ÊÁ¤Ç±¦Â¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë»«¤¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£¥Ú¥ì¤ä¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¡ÊFC¥«¥¹¥«¥ô¥§¥¦¡¢IF¥µ¥ó¥¸¥ç¥¼¥ó¥»¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯£¸·î¤«¤é¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎA¥ê¡¼¥°¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥É¥«¤Ï¼¡¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ËJ¥ê¡¼¥°¤òÁªÂò¡££··î£²Æü¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î²ÃÆþ¤ò¼õ¤±¡¢J¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¤ÎËÜ¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤Î°Ù¤Ë¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò½Ð¤·ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÀï¤¤¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç½Ð¿È¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥É¥«¤¬¹ÃÉÜ¤Î¹¶·â¿Ø¤Ë¤É¤ó¤Ê»É·ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô
¡¡2000Ç¯£±·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥É¥«¤Ï¡¢170¥»¥ó¥Á¡¢68¥¥í¤È¤ä¤ä¾®ÊÁ¤Ç±¦Â¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ë»«¤¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£¥Ú¥ì¤ä¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ì¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¡ÊFC¥«¥¹¥«¥ô¥§¥¦¡¢IF¥µ¥ó¥¸¥ç¥¼¥ó¥»¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯£¸·î¤«¤é¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤Î°Ù¤Ë¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò½Ð¤·ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤ËÀï¤¤¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç½Ð¿È¤Î¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥É¥«¤¬¹ÃÉÜ¤Î¹¶·â¿Ø¤Ë¤É¤ó¤Ê»É·ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Éô