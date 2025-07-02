明日の決算発表予定 霞ヶ関Ｃ、キユーピーなど12社 (7月2日)
7月3日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■引け後発表
◆第2四半期決算：
★<2809> キユーピー [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3549> クスリアオキ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第1四半期決算：
<3612> ワールド [東Ｐ] (前回15:30)
<6469> 放電精密 [東Ｓ] (前回16:00)
<8016> オンワード [東Ｐ] (前回15:30)
<9275> ナルミヤ [東Ｓ] (前回15:30)
◆第2四半期決算：
<2493> イーサポート [東Ｓ] (前回15:30)
<2830> アヲハタ [東Ｓ] (前回15:30)
<4361> 川口化 [東Ｓ] (前回15:30)
<9369> キユソ流通 [東Ｓ] (前回17:00)
◆第3四半期決算：
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ] (前回15:45)
★<3498> 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] (前回15:35)
合計12社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース