¡Ú£Ò£É£Ó£Å¡ÛÇòÄ»Âç¼î à¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Ê»÷áÁê¼ê¤ËÉ¬¾¡ÀÀ¤¦¡Ö¤³¤³¤ÏÉ¬¤ºÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡Î©¤Áµ»ÂÇ·â³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ó£Å¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ó£Å£Ò£É£Å£Ó¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡×¡Ê£¸·î£²Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ò£É£Ó£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÇòÄ»Âç¼î¡Ê£²£¹¡Ë¤¬É¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï£³·î¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç¡¢Ëã²ÐÍ¤ÂÀÏº¤È¤ÎÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¼¡Àï¤Ç£É£Ó£Ë£Á¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥ë¡¼¥ëÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥é¥ó¥É¡Ê£³£·¡á¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂè°ìÀï¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÌä¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤Î£Ò£É£Ó£Å¤Ç¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Îà¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Êá¤È¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¸«¤Æ¤¤¤¿À¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤ÏÉ¬¤ºÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸µ£Ë¡½£±²¦¼Ô»÷¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¼°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿ºÌ¤À¤·¡¢Èô¤Ó½³¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¸«¤ë¤«¤é¤ËÂÎ¤â¶¯¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï£µ·îÃæ½Ü¤«¤éÌó£±¤«·î´Ö¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥¿¥¤¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Î£Ï£Î£Å¤ÇÀï¤¦³¤³°Áª¼ê¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ß¥É¥ë¤È¤«½Å¤¤¡Ê³¬µé¤Î¡ËÁª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»î¹çÊÂ¤ß¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ç¸þ¤³¤¦¤â¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹Ó¡¹¤·¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤âÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯Àï¤¦¤è¤ê¤âÉÝ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£