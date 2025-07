TOMORROW X TOGETHERアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』収録8曲の一部を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ニューアルバムには、メンバーのソロ曲も初収録!

TOMORROW X TOGETHERが、4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のプレビュー動画を公開した。

全8曲のハイライトを、感覚的で神秘的な雰囲気のビジュアルとともに盛り込んだ映像となっている。

今回のアルバムは『The Star Chapter』シリーズの集大成で、互いに心から共感するときにだけできる“名前を呼ぶこと”を通じて、互いを救い世界を救うストーリーを描く。映像の冒頭に登場する“So now, I’ll call your name, too”というナレーションは、このアルバムへの没入感をいっそう高める。

最も関心を集めたトラックは、タイトル曲の「Beautiful Strangers」だ。トラップリズムのヒップホップジャンルで、幻想的なピアノラインと強烈なシンセサイザーサウンドのギャップが印象的。君がくれた力で成長する“僕”と、より美しく変化した“僕たち”のストーリーが描かれている。

「Song of the Stars」は、先立って公開されたコンセプトトレーラーでも一部披露された楽曲。スタジアムロックジャンルで、コンサート会場で観客と一緒に合唱するのに最適な仕上がりとなった。

「Upside Down Kiss」は、すれ違いそうになりながらも君に触れたいという気持ちを表現した楽曲。

また、本作にはメンバーのソロ曲を初収録。SOOBINは「Sunday Driver」でふたりだけの時間を満喫する余裕を明るく軽快に表現。YEONJUNは幽霊のような相手に喜んで夢中になろうとする心を「Ghost Girl」に込めた。BEOMGYUがプロデュースに参加した「Take My Half」は、分け合うことで幸せになりたいという気持ちを繊細に描いた楽曲となっている。

TAEHYUNは作詞・作曲に参加した「Bird of Night」で不安な夜を過ごす人たちに静かな癒しを与え、HUENINGKAIは相手に似たい気持ちを一緒に踊るダンスになぞらえた「Dance With You」でひと味ちがう魅力を披露している。

TOMORROW X TOGETHERは、7月21日18時に4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』をリリース。これに先立ち、7月3日から7日にかけて、収録曲5曲のトラックプレビューを追加公開し、カムバックムードをさらに盛り上げる。

(P)&(C) BIGHIT MUSIC

リリース情報

2025.07.22 ON SALE

ALBUM『The Star Chapter: TOGETHER』

※韓国発売日:7月21日

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/