アマゾンジャパンは、音楽配信サービス「Amazon Music」で、2025年上半期(2025年1月1日~6月4日)に日本で最も再生された楽曲を、全ジャンルを横断してまとめたプレイリスト「2025年上半期 Top 50 総合チャート」や、音楽ジャンル別のランキングを発表した。

2025年上半期 Top 50 総合チャート

「2025年上半期 Top 50 総合チャート」では、Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が1位を獲得。同アーティストの楽曲はトップ10に6曲ラインクインした。さらに「ライラック」は、「2025年上半期 Top 50 J-POP」「2025年上半期 Top 50 ANIME」でも1位を獲得している。

2025年上半期 Top 50 J-POP

2025年上半期 Top 50 ANIME

また、「2025年上半期 Top 50 J-ROCK」では、サカナクションの「怪獣」が1位を獲得、「2025年上半期 Top 50 J-Hip Hop」では、YZERR, LANA, JP THE WAVY & \ellow Bucksの「Miss Luxury」が1位を獲得、「2025年上半期 Top 50 K-POP」では、ROSÉ & ブルーノ・マーズによる「APT.」が1位となった。

2025年上半期 Top 50 J-ROCK

2025年上半期 Top 50 J-Hip Hop

2025年上半期 Top 50 K-POP

2025年上半期 Top 50 総合チャート 順位 タイトル アーティスト 1 ライラック Mrs. GREEN APPLE 2 ダーリン Mrs. GREEN APPLE 3 怪獣 サカナクション 4 クスシキ Mrs. GREEN APPLE 5 ビターバカンス Mrs. GREEN APPLE 6 Plazma 米津玄師 7 BOW AND ARROW 米津玄師 8 点描の唄 [feat. 井上苑子] Mrs. GREEN APPLE feat. 井上苑子 9 APT. ROSÉ & ブルーノ・マーズ 10 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 2025年上半期 Top 50 J-POP 順位 タイトル アーティスト 1 ライラック Mrs. GREEN APPLE 2 ダーリン Mrs. GREEN APPLE 3 怪獣 サカナクション 4 クスシキ Mrs. GREEN APPLE 5 ビターバカンス Mrs. GREEN APPLE 6 Plazma 米津玄師 7 BOW AND ARROW 米津玄師 8 点描の唄 [feat. 井上苑子] Mrs. GREEN APPLE feat. 井上苑子 9 ケセラセラ Mrs. GREEN APPLE 10 Soranji Mrs. GREEN APPLE 2025年上半期 Top 50 J-ROCK 順位 タイトル アーティスト 1 怪獣 サカナクション 2 走れSAKAMOTO Vaundy 3 カーテンコール 優里 4 怪獣の花唄 - replica - Vaundy 5 オレンジ SPYAIR 6 インフェルノ Mrs. GREEN APPLE 7 Wherever you are ONE OK ROCK 8 小さな恋のうた MONGOL800 9 第ゼロ感 10-FEET 10 I'm a mess MY FIRST STORY 2025年上半期 Top 50 J-Hip Hop 順位 タイトル アーティスト 1 Miss Luxury YZERR, LANA, JP THE WAVY & \ellow Bucks 2 NG ちゃんみな 3 Life is Romance Kaneee 4 My Way Def Tech 5 ココロオドル -original version- nobodyknows+ 6 君のまま 百足 & 韻マン 7 High Land (feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR) BAD HOP feat. Tiji Jojo, Vingo & YZERR 8 YOKAZE 変態紳士クラブ 9 LONGINESS REMIX SugLawd Familiar, CHICO CARLITO & Awich 10 ピラピー ピラフ星人 2025年上半期 Top 50 ANIME 順位 タイトル アーティスト 1 ライラック Mrs. GREEN APPLE 2 怪獣 サカナクション 3 クスシキ Mrs. GREEN APPLE 4 Plazma 米津玄師 5 BOW AND ARROW 米津玄師 6 百花繚乱 幾田りら 7 スケッチ あいみょん 8 UNDEAD YOASOBI 9 TWILIGHT!!! King Gnu 10 走れSAKAMOTO Vaundy 2025年上半期 Top 50 K-POP 順位 タイトル アーティスト 1 APT. ROSÉ & ブルーノ・マーズ 2 Whiplash aespa 3 DRIP BABYMONSTER 4 Magnetic ILLIT 5 ATTITUDE IVE 6 REBEL HEART IVE 7 Permission to Dance BTS 8 Butter BTS 9 like JENNIE JENNIE 10 Way Back Home (feat. Conor Maynard) [Sam Feldt Edit] SHAUN feat. コナー・メイナード