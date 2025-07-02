¤Ê¤¹¤Ó¡¢¿·´´Àþ¤ÇÌ£¤ï¤¦¡ÖÇØÆÁ¤ÎÆÚ¤Þ¤ó»þ´Ö¡×ÂçºåÅÚ»ºà²¦Æ»¥³¥ó¥Üá¤ËÂçËþÂ¤Î¾Ð¤ß! ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶¦´¶¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÍò
¡Ö´ØÀ¾Íè¤Æ¤¿¤Î¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿Ê¤Ì!ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¼Ô¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤Ê¤¹¤Ó¤Î¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÂçºåÌ¾Êª¤Î¼ÖÆâ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçºå¤Ç¤Î»Å»ö¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·Âçºå±Ø¤Ç¤ªÅÚ»º¤â·È¤¨ÂçËþÂ¤Î¾Ð´é¤«¤é¤Î!!¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÇØÆÁ´¶¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#551Ë©Íé¡×¡Ö#¤ê¤¯¤í¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾Êª¤ÎÆÚ¤Þ¤ó¤È¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î»æÂÞ¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤òSNS¤ÇÈäÏª¡£ÆÃ¤ËÆÚ¤Þ¤ó¤Ï¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ¤ÇÌ£¤ï¤¦Ä¾Á°¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡Á551Èé¤¬ÆÃ¤Ë´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¤§¡Á¡¡ÌÂÏÇ¤«¤â¤À¤±¤É°ì¹ï¤âÁá¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È!!¤À¤è¤Í¡¼¡¼¡×¡ÖThe²¦Æ»¤ÎÂçºåÅÚ»º¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤Ï¡¡ÆÚ¤Þ¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥³¥¹¥ÑÈ´·²¡×¡Ö551¤È¤ê¤¯¤í¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£