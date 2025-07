ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は2日、「ミニオン・パーク」エリア拡張に関する最新情報を発表した。ミニオンをテーマにした「ミニオン・パーク」は、7月11日からエリアが拡張され、パーク史上初となるムービング・ウォークウェイ式シューティング・アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』が新登場する。同アトラクションは、最新鋭のブラスター「イーリミネーターX」(電気銃)を手に、スーパー悪党グループ「ヴィシャス6」の新メンバーになるため、高得点を目指してシューティングの腕を競う。

今回、「イーリミネーターX」とUSJ公式アプリが完全連動することが明らかになった。スマートフォンのアプリからミッションを選択し、ミッションを達成するごとにランチャーを獲得することや、ブラスターをカスタマイズすることができる。その組合わせは「約550通り」だという。現実とデジタルが融合し、遊ぶたびに体験が進化し、何度でも挑み、撃って、壊して、何もかもぶっ飛ばす、“ハチャメチャ”な楽しさにあふれ、「史上最強ブラスター『イーリミネーターX』を改造して”やっちまえ!”」と呼びかける。また、スコアのトラッキング、自分自身や他のプレーヤーのランキングを確認ができるなど、新しい「ミニオン・パーク」をさらに楽しめるコンテンツが盛りだくさんとなる。■専用アプリの遊び方1.ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式アプリを開いて「ユニバーサルプレイ」を選択2.『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』を選択し体験がスタート「ミッション」についてミニオンの映画に登場する悪党たちからの極悪な秘密のミッションが10種類登場!そのミッションに挑むため、まずは『ミニオン・パーク』全体に隠されたタップポイントを探し、ミッションを解除します。続いて、アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』で各ミッションをクリアし、新たなランチャーを獲得!「研究室」で自分なりにブラスターをカスタマイズし、高得点を目指してお楽しみください。「研究室」について「研究室」では、ブラスターを自分好みにカスタマイズすることができます。「エレメンタル・ブラスト」が4種、「アルティメット・ブラスター」が6種、「スタンダード・ランチャー」が8種、「強化機能」が3種あり、最大約550通りのカスタマイズが可能に!何度もミッションに挑戦して、最強のブラスター「イーリミネーターX」にカスタマイズし、高得点を狙いましょう。バナナボムやおならボムなどミニオンらしい愉快なブラスターも必見です。「コレクション・アイテム」について新アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・ミッション 〜大悪党への道〜』内には「コレクション・アイテム」が至るところに隠されています。集めるだけでなく、ゲットするとスコアも獲得することができます。さまざまな箇所に隠された「コレクション・アイテム」を見つけコンプリートし、ランキングトップを目指しましょう。MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentUniversal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.